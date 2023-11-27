賴轟趙政媒兩棲　侯漢廷反擊綠媒拿11億標案

針對賴清德轟趙少康政媒兩棲，侯漢廷發文批民進黨。(照片：侯漢廷臉書) 中評社台北11月27日電／中廣董事長、戰鬥藍召集人趙少康臨危受命，成為中國國民黨2024候選人侯友宜的副手，但他表明，只停政論節目，待當選後才辭董事長。民進黨候選人賴清德質疑趙少康“政媒雙棲”，要侯友宜說清楚。NCC通訊傳播委員會也稱“尚待委員會認定”，挨批獨立機關淪為執政黨應聲蟲。以無黨籍身份參選台北市“立委”、新黨台北市議員侯漢廷今日在臉書發文直批，這跟賴清德批人違建、林智堅批人抄襲一樣可笑。執政黨2年給2大綠媒新台幣11億元標案，更有派系可直接進入民進黨，天下還會有人覺得民進黨執政的現在“黨政軍退出媒體”嗎？



侯漢廷臉書全文如下：



民進黨批國民黨“政媒兩棲”，我笑了。



和王定宇王世堅羅致政批人外遇一樣可笑；陳水扁批人貪污、蔡英文批人說謊、賴清德批人違建、林智堅批人抄襲。



NCC說，要審查趙少康有無違反“黨政軍條款”。說這句話時不知道臉在哪裡。全天下還會有人覺得民進黨執政的現在“黨政軍退出媒體”嗎？



執政黨兩年給三立民視11億標案、三立可以直接有個派系進入民進黨、公廣集團華視變成小三立搞節目批在野黨、封殺中天讓綠媒上台，這些都還是看得到的。



看不到的，許多記者編輯，只要用字遣詞稍違反黨意，主管就會接到行政機關的施壓。



倘若NCC開罰中廣，究竟是讓人覺得國民黨介入媒體，還是民進黨介入媒體？