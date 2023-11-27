機車擋泥板文宣爆紅　陳其邁為黃捷造勢

高雄市長陳其邁（左）在機車裝上民進黨高雄市“立委”選將黃捷（右）的擋泥板，與黃捷騎車上路。（照:黃捷臉書） 中評社高雄11月27日電／高雄市“立委”第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）民進黨候選人黃捷今天在自己社群上秀出與民進黨高雄市長陳其邁騎著黃捷擋泥板的機車影片。陳其邁也在IG發出短片寫“最怕看不見你的車尾燈”。黃捷表示，很難得看到市長有這麼逗趣的時候，居然也這麼捧場她的擋泥板，讓她蠻開心、感動。



機車擋泥板最近成為爆紅款的文宣品，高人氣的台北市綠委高嘉瑜也曾採用，高雄騎機車人口龐大，宣傳效果甚佳。



民進黨高雄市“立委”第六選區原提名湧言會大將、現任“立委”趙天麟尋求連任，趙月前爆發與大陸籍女子婚外情後宣布退選，民進黨改提名獲陳其邁力挺的黃捷。國民黨則是提名現任市議員陳美雅參選。



影片中陳其邁不僅機車裝上黃捷擋泥板，還與黃捷騎車上路，只見兩人默契十足、表情生動，短短20秒內容節奏輕巧活潑。網友留言“兩位考慮代言機車嗎”、“邁邁不輸郭富城”、“超強擋泥板廣告”、“市長也可以出擋泥板嗎？”



陳其邁在自己IG發出短片寫著“最怕看不見你的車尾燈，沒想到我也有在IG寫這段話的一天？性能再好，還是要有技術。”



陳其邁表示，黃捷推出的競選商品相當有創意且活潑，也有正面意義。她在議會關心交通議題，共同推動交通改革，也時常為行人、騎士、駕駛發聲，相信未來順利進入“國會”，一定能帶著市民期許讓高雄發展更好。



黃捷表示，很難得看到市長有這麼逗趣時候，居然也這麼捧場自己的擋泥板。她透露其實是陳其邁想到點子，因為很多人跑去問市長怎麼買擋泥板，於是提到乾脆拍個宣傳片告訴大家怎麼買，同時也一同呼籲大家重視交通安全，確保市民出入行車平安才是最重要的。黃捷說，擋泥板可網購、也能直接到競總現場捐款兌換現貨，目前物流正在出貨當中，會儘快送到大家手上。