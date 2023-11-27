岸田就日元貶值強調維持43萬億日元防衛費

中評社香港11月27日電／共同社報導，日本首相岸田文雄27日在參院預算委員會會議上，就2023年度起5年間的防衛費總額增至約43萬億日元（約合人民幣2.06萬億元）的方針，表態即使日元貶值導致裝備品採購價格上漲，也會維持該金額。他指出：“這是為了準備必要的防衛力而累計起來並經內閣會議決定的數字。在該範圍內強化（防衛力）的方針不變。”此外，經濟產業相西村康稔說明稱，將把2025年大阪·關西世博會“日本館”包括建設和拆除費在內的總額控制在360億日元。



岸田就自民黨派系少報政治集資宴會收入問題強調：“各政治團體履行對修正內容的說明責任，不令人抱有疑慮，這很重要。”他表示自民黨與各政治團體是不同的組織，自己也不清楚岸田派以外的政治團體詳情。



立憲民主黨議員辻元清美就防衛力強化和日元貶值的影響指出：“減少裝備品或者大增稅，只能二選一。”岸田回答說：“將切實關注匯率動向，例如批量採購裝備品等，想方設法，努力維持實質性威懾力和應對能力。”



關於修改憲法的爭論點，岸田表示：“討論國會、選舉和教育的形式等基本課題，在思考國家的應有形態上很重要。”自民黨修憲草案中提出了4個項目，即（1）把自衛隊寫入第九條、（2）新設緊急事態條款、（3）消除參院選舉“合區”、（4）完善教育。岸田的發言可能是考慮到了這些，但未提及把自衛隊寫入憲法。