藍拚棄保　黃健豪：攻綠、切勿與民眾黨交惡

黃健豪與盧秀燕同台出席活動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月28日電（記者 方敬為）中國國民黨面對2024非綠分裂局面，積極催化棄保，針對如何壓制台灣民眾黨的聲量？國民黨“立委”參選人黃健豪接受中評社訪問認為，藍營面對民眾黨的態度仍要保持友善，避免藍白交惡，否則恐怕會有反效果。



黃健豪建議，藍營要催化棄保最好是積極自我推薦，最近造勢場合的做法就很好，國民黨要向非綠選民展現與民眾黨懸殊的政治實力，讓選民認為票投藍營才有機會下架民進黨，透過主導選戰節奏，沖淡民眾黨的能見度與話語權，只要國民黨夠醒目，就有機會脫穎而出。



國民黨革命實踐研究院副院長、台中市議員黃健豪登記參選台中市第五選區（北、北屯區）“立委”，對於藍白合作破局，國民黨操作棄保效應的策略，呼籲藍營高層切勿與民眾黨交惡，藍白仍要保持和諧，才不會給民進黨製造機會。



黃健豪表示，國民黨要在非綠分裂的狀況下爭取選民支持，最好的方式當然還是要強調國民黨才是能下架民進黨的第一品牌，要讓選民相信，藍營相對白營更有實力與能力贏得大選，所以國民黨要使出渾身解數，拿出最強的陣容，並要提出更好的願景，積極爭取廣闊的選民支持。



黃健豪認為，在選舉競爭的過程中，藍白合作既然破局就翻篇吧，無需繼續口出惡言，策略和做法應以主攻民進黨為主，在相關的話題上面避免去談藍營過去與民眾黨主席柯文哲的紛擾，否則兩黨交惡對下架民進黨沒有正面的幫助，整體戰略布局上，還是要回歸攻打民進黨這幾年施政不力、貪污舞弊的狀況為主，對民眾黨則採取冷處理的態度。



趙少康公開稱要將民眾黨的民調壓至20%，冷處理有辦法達標嗎？

