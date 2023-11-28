挺郭藍常委游家富：柯自我膨脹，郭也不高興

國民黨中常委游家富。（中評社 資料照） 中評社南投11月28日電（記者 方敬為）中國國民黨面對2024非綠分裂局面，積極催化棄保，先前表態支持鴻海創辦人郭台銘獨立參選的國民黨中常委游家富接受中評社訪問表示，藍營提名趙少康出任副手、韓國瑜列不分區“立委”首席，都能強化操作棄保，但成效有限，因為民眾黨的票源來自四面八方，除偏藍或中間選票，其他票源非藍營能輕易爭取，藍白棄保無法乾淨，民進黨還是得利。



針對藍白得票表現孰優孰劣？游家富說，從政黨實力來說，民眾黨主席柯文哲要贏過國民黨仍然不易，他並透露，尤其柯這次在非綠整合協商的過程中過度自我膨脹，不只藍營不滿，郭台銘也很不高興，本來郭柯能夠結盟，卻被柯營一手推翻，柯文哲等於是將鐵板票源之外的其他選票都得罪光，絕對成事不足，但敗事有餘。



游家富說，當藍白棄保沒辦法乾淨，最終還是民進黨得利，他估算，以柯文哲的民調數據來看，保守來看至少有200萬票(2020大選，蔡英文817萬票，韓國瑜552萬票)的實力，國民黨扣除柯文哲的鐵板票源，恐怕也分不到二分之一，柯若拿到百萬餘票，即使成事不足，也敗事有餘，尤其民進黨的票源不可能被柯分去，國民黨再如何積極操作棄保，都很難贏。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。



對於藍白合作破局，國民黨操作棄保效應的策略，游家富表示，國民黨目前的操作算是正確方向，包括中廣董事長趙少康就副手戰鬥位置、前高雄市長韓國瑜名列不分區首席，可望起到很強烈的號召效果，至少在鞏固泛藍選票方面，有程度上的助益，可是並不代表能夠順利爭取到泛藍之外的選票，尤其是柯文哲的鐵板票源，包括柯粉、年輕族群、淺綠選民等。

