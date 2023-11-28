台中“藍白和”　藍選將挺蔡壁如迴避柯文哲

蔡壁如競選總部成立大會文宣。（蔡壁如競總提供） 中評社台中11月28日電（記者 方敬為）中國國民黨與台灣民眾黨2024“藍白合作”破局，但台中市仍保持“藍白和諧”，民眾黨台中市第一選區“立委”參選人蔡壁如12月3日將舉辦競總成立大會，地方藍營選將都表達出席意願，只要時間許可會盡量支持，據瞭解，國民黨市長盧秀燕也答應站台，但由於當天民眾黨主席柯文哲也會蒞臨，藍營人士將以錯開時間的方式迴避，以免觸犯黨紀。



藍白大選合作破裂，地方“立委”合作仍照常進行，台中市“立委”第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）國民黨未提名參選人，禮讓民眾黨蔡壁如，民眾黨也在選區內掛出蔡壁如與盧秀燕同框的競選看板，宣告藍白合作。盧秀燕日前針對藍白大選合作不歡而散表示可惜，不過並不影響地方兩黨和諧，只要選區內藍白兩黨沒有衝突，就會支持民眾黨選將。



蔡壁如27日發出預告，12月3日將舉辦競選總部成立大會，屆時柯文哲也將出席站台，由於國民黨中央已公告明確規範，禁止大選候選人跨黨派站台，外界觀注地方國民黨人是否出席蔡壁如競總成立造勢。



國民黨“立委”參選人黃健豪向中評社表示，藍營選將基本上是願意出席站台，台中市第一選區藍白合作不因為大選協商破局而改變，蔡壁如這幾天也到國民黨“立委”選將的競選總部成立大會站台，幾乎互惠、和諧原則，我們只要時間允許就會去助選，達到下架民進黨的目的。



據瞭解，台中市長盧秀燕已答應出席，只是柯文哲也會到，黃健豪表示，已通知蔡壁如團隊必須要設法錯開時間，以免國民黨人因此觸犯黨紀。他開玩笑說，若過程中巧碰柯文哲到場，藍營人士可能會馬上離開，以免被見縫插針，不過還是再次強調，台中市“立委”藍白合作策略不變。

