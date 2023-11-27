太陽花分裂　黃國昌入民眾黨、林昶佐進綠營

“立委”林昶佐27日晚間宣布，經賴清德推薦，加入民進黨。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月27日電（記者 張穎齊）太陽花學運造就許多新世代台灣政治人物，其中以時代力量創黨主席林昶佐、黃國昌為首，2人因理念不同決裂，林昶佐麾下一票年輕人陸續加入民進黨，自己仍維持無黨籍。如今2024大選在即，曾任時力主席的黃國昌於11月16日退出時力、加入台灣民眾黨並被列第二名不分區“立委”候選人，不到10天，原無黨籍“立委”林昶佐27日晚間宣布經賴清德推薦加入民進黨，太陽花世代展開新的對立。



林昶佐，47歲，出生於台北市，台北大學企業管理學系學士，連任2屆台北市第五選區（北中正、萬華）“立委”、重金屬音樂創作“閃靈樂團”主唱、詞曲創作者，歷任時代力量創黨工程隊總隊長、獨立音樂協會理事長、國際特赦組織台灣分會理事長、二二八基金會董事。他已放棄連任，未參與下屆“立委”選舉。



時力2017年爆發首次分裂危機，以林昶佐為首的友綠派贊成與民進黨合作，黃國昌為首的自主派不甘於當小綠，雙方分道揚鑣，友綠的昶派出走退黨。隸屬昶派的原時力台北市議員林亮君、高雄市議員黃捷、“立委”候選人吳崢等皆於今年加入民進黨，其中林亮君、吳崢更是由賴清德親自推薦，自此均屬賴清德新潮流系。



黃國昌11月16日也宣布退出時力，受民眾黨主席柯文哲之邀加入民眾黨，並成為安全名單“立委”人選，將重返“立法院”。林昶佐聞此消息時，日前接受中評社訪問說很不理解黃國昌此舉，為何選擇與贊成重啟服貿談判的柯文哲為伍？對於何時加入民進黨，林昶佐則說還有跨黨派的“立委”事務要處理。



林昶佐今日晚間在臉書上宣布，他已正式遞件加入民進黨，感謝賴清德推薦，過去在受訪時曾提到，因部分國際工作必須跨朝野政黨協調，維持無黨身份比較合適，另一方面，也必須考量幾位無黨戰友們的整體規劃，現在參與協調的國際工作已在10月告一段落，多位戰友們也已陸續走在同一個方向，最後這個階段，他將與夥伴們站在一起，以民進黨一份子的身份，為2024大選以及“國會”過半來全力輔選。