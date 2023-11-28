紀欣：藍白合破局，藍綠直接對決

紀欣 中評社台北11月28日電（作者 紀欣）歷經半年紛擾後，藍白合最終以破局收場，2024“總統”大選確定“三腳督”。不過，許多原本期待藉藍白合下架民進黨的人，不僅未灰心喪志，反倒奔走相告“幸好藍白沒有合”，有人甚至感謝柯文哲“讓泛藍團結起來了”。當知道趙少康成為侯友宜的副手時，藍營支持者更加振奮，連侯本人都公開說他“心花朵朵開”。



11月25日“ETtoday民調雲”公布最新民調，賴蕭配以34.8%支持度領先，侯康配支持度為32.5%，藍綠僅差2.3%，柯盈配則僅有21.2%。“中時新聞網”27日公布的民調，更顯示侯康配僅落後賴蕭配0.1個百分點。



上述ETtoday民調還針對這次選戰的三大關鍵議題：維持兩岸和平、促進台灣經濟建設發展、整頓台灣治安貪腐，做了“正副“總統”搭配能力評比”，結果顯示：在維持兩岸和平上，侯康配以38.1%大幅領先賴蕭配的28.9%與柯盈配的17.4%；在促進經濟建設發展上，侯康配以31.1%落後賴蕭配的33.1%，但大幅領先柯盈配的20.5%；在整頓治安貪腐上，侯康配以35.6%大幅領先賴蕭配的27.0%與柯盈配的22.3%。



經濟發展素來是國民黨的強項，尤其，民進黨執政七年多來，缺水、缺電、缺疫苗、缺蛋、缺工，正是“十大民怨”的前茅。國民黨務必以廣大的中小企業為念，讓台灣不只經濟加速發展，社會也能邁向公平正義。侯康配提出延役核一二三廠、重啟核四，可望解決能源問題；兩岸關係改善後ECFA亦有望持續，這對台灣經濟可是大利多。



台灣治安敗壞、貪腐嚴重、詐騙猖獗，是六成民意要下架民進黨的原因。侯康配要重組特偵組，徹查高端、潛艦等弊案，並打造“一打詐、二掃毒、三除暴”的犯罪防治網。不過，面對人民對反貪腐的高度期待，國民黨重新執政後，務必用最高標準要求公職廉潔自愛。



有關兩岸議題，侯友宜提出“票投民進黨，全民上戰場”，柯文哲也說“選錯人台灣就毀了”，凸顯2024大選是和平與戰爭的選擇。為撇清賴蕭配是“獨上加獨，會引發戰爭”，賴清德說習近平否認有武力攻台的計劃，蕭美琴也強調“戰爭永遠不是選項”，但要充實自己實力、結交更多國際友人、敞開對話的門以避免誤判。惟前兩項民進黨一直在做，卻無法免除民眾對戰爭的焦慮，至於與大陸對話，民進黨至今未刪除“台獨黨綱”，又不承認“九二共識”，要如何打開對話的大門？



納入“戰鬥藍”的國民黨，在“反對“台獨”、承認“九二共識”之外，還提出了“兩岸對等互設聯絡辦事處”，這個未在馬英九時期完成的制度性安排，對兩岸未來溝通協商大有助益。



坦言之，台灣長期受到美國威脅利誘，又逃不掉“勝選才是硬道理”的政治現實，侯康配既已提出整頓台灣治安貪腐，又有利於兩岸關係和平發展的政見，選民們就應勇於投下“下架民進黨”的神聖一票！



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）