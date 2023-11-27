林昶佐宣布加入民進黨　台東鄉代會主席退黨

林昶佐積極幫民進黨年輕世代助選，今天宣佈加入民進黨。（取自林昶佐臉書） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）民進黨今天有人退黨，也有人加入。無黨籍“立委”林昶佐傍晚在臉書表示，他已正式遞件加入民進黨，感謝黨主席賴清德的推薦。而民進黨籍台東長濱鄉代表會主席梁秀貞於上週陪同退出民進黨的前英系“立委”劉櫂豪登記參選台東縣區域“立委”，今日也發布聲明，即日起退出民進黨。



泛綠陣營在台東“立委”選舉陷入分裂，民進黨提名初選勝出前“立委”賴坤成參選，劉櫂豪最後退黨，以無黨籍參選。



台東長濱鄉代表會主席梁秀貞聲明，自即日起宣布退出民主進步黨。她說，認識劉櫂豪很長一段時間，從互動的過程中，瞭解劉是一位非常正派的人，因為我們都是很單純的想要台東更好而努力，也因為這一點理念非常相合，正面向前的精神，帶動我們成為一支正向有活力的團隊。



她指出，作對的事，走對的路，選最好的人。從政以來劉櫂豪一直協助她，因為劉她才加入民進黨，這次她也會選擇陪伴劉櫂豪，11月10日劉櫂豪宣布退黨，她11月22日陪同劉櫂豪登記參選，也宣布即日起退出民進黨。



林昶佐過去是時代力量黨員，後來退黨，兩屆“立委”都受到民進黨禮讓勝選，本屆因為家人健康因素，宣布不尋求連任“立委”。民進黨在台北市中正萬華區改提名現任議員吳沛憶參選。



林昶佐說，過去他在受訪時曾提到，因為部分國際工作必須跨朝野政黨協調，維持無黨身份比較合適；另一方面，他也必須考量幾位無黨戰友們的整體規劃。現在，他參與協調的國際工作已在10月告一段落，多位戰友們也已陸續走在同一個方向。



他表示，最後這個階段，他將與夥伴們站在一起，以民進黨一份子的身份，為“總統”大選以及“國會”過半來全力輔選。