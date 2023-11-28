蔡壁如：柯知道合則兩利但支持者期待拚一次

民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲為何在藍白政黨協商共識簽了字，後來又生變？民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如向中評社表示，民眾黨是小黨，和百年大黨合作會害怕被併購失去主體性，而且民調如果沒有禮讓，“柯侯配”幾乎都贏過“侯柯配”，黨內給柯文哲的壓力真的很大。



蔡壁如目前為台中市第一選區“立委”候選人，對手為民進黨蔡其昌，國民黨在該區域禮讓給民眾黨，未提名國民黨籍人選，不過國民黨籍劉燈鐘仍以無黨籍參選。



11月15日柯文哲確實在與國民黨政黨協商上簽字，同日晚間接受媒體專訪時也坦承國民黨“瘦死的駱駝比馬大”，而且以後組聯合政府也不是“總統”說了算，看起來是滿肯定藍白合作的，但後續為什麼又出現轉折？



蔡壁如表示，就他的觀察，柯文哲15日在節目上談到，過去半年他走在地方，地方殷切希望政黨能夠輪替，大家也認為如果藍白不合，似乎就贏不了民進黨，因為三黨各自獨立參選，得利的還是民進黨。但是其實柯文哲15日簽下協議後，她在台中也覺得錯愕，好奇有沒有和黨內主要幹部、主要幕僚等決策圈討論過，後來傳出來那是柯文哲力排眾議簽署的，所以柯文哲相對也會受到黨內很大的壓力。



蔡壁如指出，黨內會覺得，他們是民眾黨，黨要有黨的主體性，小黨都會很害怕，如果和百年大黨合作，會被併購導致民眾黨主體性不見了，就像過去國民黨、親民黨“國親合”的狀態，所以黨內給柯文哲的壓力真的是很大，之後有一些民調顯示，包括17日藍白專家會議上的九份民調，感覺上如果沒有禮讓3%這件事情，那“柯侯配”幾乎都是贏過“侯柯配”的，這也使得來自黨內的壓力更為強大。



蔡壁如表示，19日柯文哲在板橋舉行造勢，那是很早以前就安排好的，在15日藍白政黨協商之前，要辦這樣的大型活動，一定要事先排好，那一場大型活動上，各地的民眾黨黨員和支持者，都期待他們要能義無反顧拚一次，可見柯文哲這段時間壓力一定非常大，一方面要和國民黨共同去回應民意，彼此也都知道合則兩利，但是另外一方面又面對到黨內非常大的壓力，認為不要失去民眾黨的主體性，應該要拚一次。

