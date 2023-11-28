中評關注：風向變了！民進黨開始打藍不打白

賴清德陣營找姚立明（右）擔任競選主委，原本是衝著柯文哲來。沒想到姚與趙少康都曾是新黨成員，也有淵源。姚立明後來與新黨、戰友柯文哲都撕破臉了。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月28日電（記者 黃筱筠）2024確定三組人馬競爭之後，週末幾份民調趨勢都顯示中國國民黨提名“侯康配”蓄勢待發，拉近與“賴蕭配”的距離。藍白整合期間，民進黨猛打台灣民眾黨柯文哲，民進黨昨天的發言看起來焦點再度轉向侯友宜陣營，連副手趙少康都沒有放過，顯然風向又開始變化。民進黨依然會採取侯、柯都打的策略，不能讓單一邊衝高，必須拉平侯柯支持度，才有利民進黨賴蕭配拿下勝選。



在尚未確定對手時，賴清德陣營記者會幾乎僅以發言人出面，昨天競選總部主委姚立明親自召開記者會，對媒體提問來者不拒，也沒有避答狀況。對於“侯康配”民調上升，且與“賴蕭配”接近，姚的分析是認為，韓國瑜、趙少康歸隊國民黨，讓藍軍支持者凝聚，聲勢才拉抬上來。姚立明的回答，其實蠻貼近現實，這與民進黨風格不太一樣。



姚立明擔任賴清德競選主委，原本是針對柯文哲而來，姚擔任過柯2014年競選台北市長的主任委員，對柯算是蠻了解。但沒想到侯友宜找來出身新黨的趙少康擔任副手，姚過去也是出身新黨，他自己就說與趙35年前就認識。沒想到姚立明變成賴陣營裡面對此次選舉，最能掌握對手思維的操盤手。



姚立明私下跟媒體說明現在的選戰狀況，“最好是讓藍白互打，他們各佔據25%得票，那我們就是50%得票”。當然姚立明說法過於樂觀，但也點出了民進黨選戰策略就是，侯、柯都要平均打的策略，不能讓侯、柯單一邊擁有過高支持度。這與之前藍白合過程時也是一樣策略，要維持藍白雙方勢均力敵，才能讓藍白合破局。



但現在選戰狀況已有稍微不同，今年6月中旬選戰一開始，當時侯友宜民調支持度非常高，民進黨緊抓幼稚園餵藥事件，將侯支持度打趴。當時侯陣營反擊力道太弱，最後此事件未被檢調起訴，侯友宜都沒有趁機好好澄清說明，讓侯民調一直呈現低迷。

