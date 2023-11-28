中評關注：柯P民調崩　國民黨防青年票奔綠

柯文哲與副手吳欣盈拍攝的形象照。（台灣民眾黨提供） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）藍白整合破局後，台灣民眾黨2024候選人柯文哲立刻陷入“政黨實力”的弱勢，除造勢活動少，藍綠傳統主流媒體、名嘴輪流圍攻柯陣營，27日的《鏡新聞》、《中時新聞網》、《TVBS》3份民調全落居老三，幾乎崩盤。不過柯仍擁有20歲至39歲年輕族群的高支持，若柯民調持續走低，年輕選票會否轉投民進黨？藍軍的考驗正在開始。



2024大選確定三足鼎立後，27日的首波3份民調，柯盈配全居三，跌破一堆人的眼鏡：《鏡新聞》27日公布賴蕭配30.5%、侯康配28.7%、柯盈配22.1%；《中時新聞網》賴蕭配28.3%、侯康配28.2%、柯盈配24.3%；《TVBS》賴蕭配34%、侯康配31%、柯盈配23%。



觀察其中趨勢，3份民調中“侯康配”都獲得藍營支持者超過8成的支持，也就是明顯的藍軍歸隊，外界多歸功於中廣董事長趙少康擔任國民黨2024候選人侯友宜的副手、前高雄市長韓國瑜擔任不分區“立委”名單第一名，侯趙韓聯手催出了藍營支持者的熱情，也承繼了藍白整合會談的過程中，藍白支持者情緒對立的紅利。



不過，民眾黨“柯盈配”雖然在柯文哲搭配副手吳欣盈後，沒有給外界特別大的亮點，但在20歲至39歲支持者依然遠超過藍綠兩黨，這同時是柯未來突圍，及藍軍未來危機的最大之處。先談論柯文哲如何突圍，這波民調居三已讓柯粉、年輕族群緊張起來，在短時間內勢必會更加團結挺柯，特別是在柯陣營擅長的空戰部分，約500萬訂閱的YouTuber拍片支持柯，成柯突圍藍綠的亮點。



擁有498萬訂閱的YouTuber“葉式特工Yes Ranger”接連翻拍藍白整合談判期間的影片，“柯文哲幕僚會議真人版”與“6%黨的崛起 藍白民調專家會議真人版”，短短10分鐘的影片分別獲得14萬人次、28萬人次的觀看，流量並不低，其中民調專家會議影片更獲得3.3萬人按讚，抖內從新台幣300元、1690元到3000元不等的金額捐款絡繹不絕。對柯陣營來說，2024大選恐怕會是傳統主流媒體與網路自媒體的對決。

