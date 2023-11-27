日出生人數或降至72.9萬連續8年創新低

中評社香港11月27日電／日本少子化仍未踩下煞車。有民間估算顯示，2023年日本人出生人數將處在70~70.5萬人區間，連續8年創歷史新低。受新冠疫情影響，民眾對未來的擔憂加劇，結婚人數低迷。如果肩負養老金和醫療的現役勞動人口繼續減少，日本的社會保障制度有可能發生動搖。



NHK報導，日本厚生勞動省11月24日公佈的人口動態統計顯示，2023年1～9月的出生人數（包括外國人在內的速報值）為56萬9656人，同比減少5.0%。影響出生人數的結婚對數減少4.4%，降至36萬5478對，沒有出現上升的跡象。



有分析認為，除了新冠疫情導致男女相遇機會減少之外，在經濟維持低增長的背景下，民眾的生育意願沒有提高，這也對出生人數產生影響。如果支撐社會的勞動人口減少，有可能會陷入潛在增長率也無法恢復的惡性循環。



日本綜合研究所的藤波匠以2023年1月以來的人口動態統計為基礎進行推算發現，如果按照目前的趨勢發展下去，預計2023年日本人的出生人數將比前一年減少5.5%，降至72.9萬人左右，是開始統計以來的最低。



藤波匠還推算稱，顯示一名女性一生中生育的孩子數量的“總和生育率”也將低於2022年的1.26，創出歷史最低。



日本人口減少的趨勢正在進一步加速。日本國立社會保障與人口問題研究所4月發佈的未來人口推算顯示，包括外國人在內，2023年的出生人口為76.2萬人。與2017年發佈的上次推斷（86萬人）相比大幅減少，體現出正以超過預期的速度減少的現狀。



