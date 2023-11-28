努力實現“三個倍增”

實現“三個倍增”，要堅持以人民為中心的發展思想，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。 中評社北京11月28日電／實現全體人民共同富裕是中國式現代化的本質要求。到2035年，中國居民人均可支配收入、中等收入群體規模和經營主體數量將實現倍增，朝著實現全體人民共同富裕的目標扎實邁進。



經濟日報發表中央黨校(國家行政學院)習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員、中國式現代化研究中心主任張占斌文章表示，實現“三個倍增”，有利於推動全體人民共同富裕取得新的實質性進展。“三個倍增”涵蓋居民人均可支配收入、中等收入群體規模等重要概念。“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出，展望2035年，中國將基本實現社會主義現代化。“人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展”是2035年遠景目標中的一項重要內容。“三個倍增”與這個目標要求相適應。



實現“三個倍增”，有利於推動居民收入平穩增長。到2035年，中國發展的總體目標包括，人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水平。這在某種意義上明確了到2035年居民人均可支配收入倍增的目標。2020年全國居民人均可支配收入32189元，如果到2035年實現倍增，那時中國居民人均可支配收入需達到64378元，年均名義增速需略超4.7%。隨著居民收入增長和經濟發展的同步性越來越強，有可能通過15年左右實現居民人均可支配收入倍增目標。



實現“三個倍增”，有利於實現全面建成社會主義現代化強國的目標。“三個倍增”涉及經營主體，這是社會主義市場經濟健康發展的重要基礎。經營主體參與中國經濟活動中的生產、分配、流通和消費等各環節，實現經營主體數量的倍增有利於推動社會主義市場經濟健康發展，提高中國居民收入水平、提振市場預期和信心。我們要著力激發經營主體活力，讓有利於社會生產力發展的力量源泉充分湧流。



文章指出，當前，中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段，經濟建設仍然是全黨的中心工作。實現“三個倍增”，要堅持以人民為中心的發展思想，讓發展成果更多更公平惠及全體人民，彰顯中國共產黨始終堅持人民至上的價值追求。要處理好政府和市場的關係，把市場和政府的優勢充分發揮出來，更有效地體現社會主義市場經濟體制優勢。公有制經濟和非公有制經濟都是中國社會主義市場經濟的重要組成部分，都是中國經濟社會發展的重要基礎。實現“三個倍增”，要始終堅持“兩個毫不動搖”，把公有制經濟鞏固好、發展好，促進非公有制經濟健康發展。







