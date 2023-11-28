中評社北京11月28日電／今年9月，習近平總書記在黑龍江考察時首次提出“新質生產力”，為新時代新征程加快科技創新、推動高質量發展提供了科學指引。新質生產力涉及領域新、技術含量高，是科技創新在其中起主導作用的生產力。



人民日報發表中國宏觀經濟研究院副院長宋葛龍文章表示，科技創新與市場體系緊密相關、相互促進。一方面，高標準市場體系能夠形成高質量的產品服務供給、高水平的生產技術投入、高效率的供需對接。建設高標準市場體系，有利於創新資源優化配置，激勵各方投入創新、推進創新。另一方面，科技創新為建設高標準市場體系提供技術基礎，能夠孕育出顛覆性的創新產品，推動企業之間、消費者之間以及企業和消費者之間形成新型互動。這將催生新的數據分析和處理方法，推動市場營銷戰略、策略、模式、工具等方面的創新，更好實現產需精準對接。為此，要加快建設高標準市場體系，暢通市場循環，疏通政策堵點，打通流通大動脈，充分發揮中國市場的規模效應與集聚效應，促進創新要素有序流動和合理配置，為支撐戰略性新興產業和未來產業發展、加快形成新質生產力提供體制機制保障。



文章提出，夯實市場體系基礎制度。這是市場體系有效運行的基礎。要全面完善產權保護制度，依法、平等、全面保護各類所有制企業產權，激發各類生產經營主體活力、促進創新創造。全面落實“全國一張清單”管理模式，形成全國統一市場，發揮超大規模市場優勢。公平競爭是市場運行有效的基本條件，要全面完善公平競爭制度，持續清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法，增強公平競爭審查的剛性約束，促進生產經營主體充分競爭、優勝劣汰，實現資源優化配置。



推進要素資源高效配置。要素市場是市場體系的重要組成部分，要素高效配置是建設高標準市場體系的題中應有之義。推進要素資源高效配置，要建立促進生產要素自主有序流動的機制，推動各類生產要素向優質高效領域流動。要推動經營性土地要素市場化配置，推動勞動力要素有序流動，促進資本市場健康發展，發展知識、技術和數據要素市場等，引導各類生產要素向先進生產力集聚。

