快評：國民黨生命力再出發　氣勢往上衝

中評社快評／藍白合破局後，台灣多家民調公司昨天公布最新民調，無一例外“侯康配”支持度大幅上升，其中多份數據追近“賴蕭配”，“柯盈配”則大幅下降。藍綠白選情出現很大變化，國民黨氣勢起來了。



以下是4家民調公司昨天公布的最新民調數據。



《TVBS》民意調查中心：“賴蕭配”34%，維持領先；“侯康配”31%，一口氣上升5個百分點；“柯盈配”23%，降6個百分點。

《中時新聞網》：“侯康配”急起直追，民調回升至28.2%，僅落後“賴蕭配”0.1個百分點，雙方勢均力敵，選情空前緊繃；“柯盈配”24.3%，位居老三。

《鏡新聞》：“賴蕭配”30.5%、“侯康配”衝到28.7%居次、“柯盈配”為22.1%淪為第三、尚未決定13.9%。

《匯流民調》：“賴蕭配”36.8%、“侯康配”26.6%、“柯盈配”26.8%。以單一候選人來看，侯友宜支持度上升幅度最多，與11月10日至11月11日相比，上升了8.6個百分點。



國民黨氣勢往上衝，不只體現在民調數據上，還體現在支持者的熱情、及各方的期待中。“侯康配”26日台南成立競選總部成立，舉辦造勢大會，現場湧入超過三萬名支持者，爭相為“侯康配”加油。此場造勢有指標意義，藍營已一掃前段時間的陰霾、鬱悶。



“侯康配”對手也承認，國民黨氣勢已不一樣。賴清德“全國競總”主委姚立明認為，藍白合過去兩個月糾纏不清，現在深藍、韓粉回歸，柯失去10幾趴藍營支持者，總分數已掉下來。



前民進黨“立委”李俊毅認為，藍白裂開之後，整個社會進入一個很複雜的情緒，國民黨的團結在預期之內，不分區及“副總統”人選確實讓國民黨出現難得、少見的團結景象；“侯康配”台南總部成立出現很罕見的人數，要動員到這個人數，代表國民黨生命力再出發。