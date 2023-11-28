“5G+工业互联网”要发挥乘数效应

中評社北京11月28日電／日前举行的2023中国5G+工业互联网大会公布了一组数据：我国5G+工业互联网项目已达8000个，覆盖工业的全部41个大类，5G在工业领域应用占比超过60%。与此同时，运营商5G基站采购价格比5G+工业互联网发展初期下降53%，关键部件成本下降90%。由此可见，“以建促用、以用带建”的思路已取得良好成效。



5G和工业互联网都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。其中，工业互联网並非互联网在工业领域的简单应用，而是5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，是第四次工业革命的关键支撐。5G则是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，是新型基础设施的领头羊。与此前的移动通信技术相比，5G具有高速率、低时延、广覆盖和大连接等特点，能将其作为数字经济的引擎作用进一步放大，更适合工业互联网，两者可谓“天作之合”。



5G和工业互联网的融合正从加法走向乘法。实践证明，5G与工业互联网的融合创新发展，不仅能推动製造业从单点、局部的信息技术应用向整体的数字化、网络化、智能化转变，也能为5G开辟更广阔的市场空间，有力支撐製造強国、网络強国建设。当前，我国5G+工业互联网在工业领域应用占比过半，应用范围向生产製造核心环节持续延伸，並从简单的加法效应走向叠加倍增的乘数效应，应用潛力不断释放，也激发了更多新业态、新模式。



要注意的是，融合不是简单的技术叠加。5G和工业互联网的融合要从“单向赋能”走向“双向奔赴”。这既包括技术的融合，如5G技术与工业控制系统的深度融合，5G+工业互联网与人工智能、边缘计算、区块链等新技术的融合创新，产生“核聚变”，创造真正的“杀手级”应用；也包括模式的融合，如融合模式从“单点示范”向“工厂集成”转变，企业部署从“局部突破”向“产业集群发展”演进，不断推进融合广度和深度，培育5G+工业互联网特色产业。



融合更不能供需“两张皮”。有报道介绍，目前工业5G芯片、模组以及网关价格呈显著下降趋势，尤其是5G通用模组价格已降至200余元。但总体成本仍高於中小企业预期，且还有进一步下降空间。这一方面需要加快工业级5G产品研发推广，提升5G工业设备供给水平，以规模应用带动提质降本；另一方面要強化应用牵引，注重解決企业实际问题，真正为企业带来效益，才能吸引更多企业投入应用，推动解決成本问题。



融合还要分业分级推进。公开数据显示，目前我国企业上云率超过30%，但与欧美国家相比差距还很大，尤其是79%的中小企业仍处于数字化转型的初步探索阶段。总体看，5G+工业互联网应用场景仍呈点状态势，有待继续拓展普及。隔行如隔山，工业领域细分行业多，工业互联网与各个行业融合起来更为复杂，需针对行业特性逐个创新突破。各企业的数字化基础参差不齐，数字化转型需求各異。这也決定了5G+工业互联网不仅要细分行业，还得细分企业，分业分级规模化推进，最终让应用从“样板间”走向“商品房”，释放经济社会发展新动能。



来源：经济日报 作者：黄鑫





