完整準確全面貫徹新發展理念

中評社北京11月28日電／高質量發展是體現新發展理念的發展。黨的二十大報告明確高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。實現高質量發展，關鍵就在“完整、準確、全面貫徹新發展理念”上。



進入新發展階段，天津必須保持戰略定力，按照新發展理念的要求轉換發展路徑，主動融入國家重大戰略、把牢把准戰略定位，實現高質量發展。進入“十四五”時期，天津把握京津冀協同發展的重大戰略機遇，瞄准“一基地三區”的定位目標，貫徹新發展理念，主動融入新發展格局，推動產業和經濟結構轉型升級，取得扎實成效。



在創新發展方面，天津以實現產業鏈供應鏈自主可控為己任，努力補齊自主創新、原始創新短板，科技創新策源能力不斷增強。借助天津自身科教資源富集以及與北京全國科技創新中心正在“同城化”的優勢，15家全國重點實驗室、6家海河實驗室已入軌運行；以實現“產學研高效協同”“產教融合發展”為內核的天開高教科創園入駐企業超過800家。



在協調發展方面，天津主動服務北京非首都功能疏解和“新兩翼”建設，簽訂京津“1+7”、津冀“1+6”合作協議，持續深化創新和產業協作。“軌道上的京津冀”主骨架基本形成，公共服務全面實現“一卡通行”“一碼通辦”“一網通辦”；北方國際航運核心區功能提速推進，天津港今年前三季度集裝箱吞吐量同比增長6.5%。



在綠色發展方面，天津持續深入實施綠色低碳發展行動，不斷完善綠色低碳循環發展的經濟體系，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。在全國率先頒布實施碳達峰碳中和的地方性法規，不斷加大力度實施能源結構綠色轉型，開展生態產品價值核算、節能信用評價，持續推進社會生產生活的綠色轉型發展。2021年至2022年，全市萬元GDP能耗累計下降10.4%，提前完成“十四五”進度目標，降幅位居全國前列。



在開放發展方面，天津運用自由貿易試驗區、國際消費中心城市和區域商貿中心城市等試點城市先行先試的政策創新優勢和區位港口優勢，推進高水平制度型開放，持續推進深層次改革，不斷優化營商環境。利用外資的質效不斷提升，外貿新通道持續擴容，“新三樣”出口快速增長。



在共享發展方面，天津堅持以人民為中心的發展思想，連續實施年度二十項民心工程，不斷增強人民群眾的獲得感幸福感安全感。今年，天津開始實施高品質生活創造行動，覆蓋了群眾普遍關注的社會政策、就業、教育、文化建設等方面，以全面滿足人民群眾的美好生活需要。



來源：經濟日報 作者：叢屹（中共天津市委黨校副校長)



