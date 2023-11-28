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卡塔爾：哈以同意將加沙地帶停火期限延長兩天
http://www.CRNTT.com   2023-11-28 09:03:14


　　中評社香港11月28日電／卡塔爾外交部27日發表聲明說，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）與以色列已同意將加沙地帶人道主義停火期限延長兩天。

　　新華社報導，哈馬斯同日發表聲明說，哈馬斯同埃及和卡塔爾達成協議，將加沙地帶停火期限延長兩天。

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