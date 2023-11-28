聯合報民調：賴蕭31%侯康29%柯盈21%

11月28日媒體民調，賴蕭配與侯康配分獲31%及29%選民支持，柯盈配則以21%支持度殿後。（中評社 資料照) 中評社台北11月28日電／2024大選呈現三黨人馬競逐，分別是：民進黨的賴清德與蕭美琴、中國國民黨的侯友宜與趙少康、台灣民眾黨的柯文哲與吳欣盈。根據《聯合報》今天公佈最新2024大選選情調查發現，賴蕭配與侯康配分獲31%及29%選民支持，柯盈配則以21%支持度殿後。



報導指出，9月底副手未出爐時，侯友宜、柯文哲當時支持度為20%、21%，旗鼓相當，隨著三黨的副手人選民進黨蕭美琴、國民黨趙少康、民眾黨吳欣盈出爐，國民黨支持度大幅回升，“侯康配”支持度29%，較9月底侯友宜個人支持度，上升了9個百分點，“賴蕭配”支持度差不多，“柯盈配”21%也與9月底個人支持度接近。



另一方面，觀望選民由九月底的30%降至這次調查的20%。



民調分析發現，柯盈配較獲年輕選民青睞，四十歲以下選民，柯盈配以41%支持度領先賴蕭的28%及侯康的14%；四十至五十九歲選民中，侯康配和賴蕭配不分軒輊，分獲34%及32%的支持；至於六十歲以上選民中侯康配略勝一籌，以39%支持度超前賴蕭配7%，柯盈配支持度不到10%。



與九月調查結果相比，侯康配有助拉抬四十歲以上選民的支持，對於卅歲以下年輕選民則無影響。



從地區來看，侯康配在北北基和宜花東金馬地區較占優勢，分別以34%及36%支持度領先賴蕭5到14%，賴蕭配在雲嘉南和高屏澎地區則較獲青睞，分別以39%及32%支持度領先侯康配6到17%，至於桃竹苗和中彰投地區侯康配和賴蕭配旗鼓相當，支持度都在三成左右，柯盈配除了在桃竹苗地區獲得二成四支持外，在其他地區所獲支持都在二成上下。



調查也發現，藍白破局雖推高藍營聲勢，但有四成九選民看好賴蕭配能贏得明年“總統”大選，比率高於侯康配的20%及柯盈配的10%，22%覺得勝負難料。分析顯示，即便侯康配支持選民也衹有55%看好侯康配勝出，30%覺得賴蕭配較有希望；柯盈配支持者看好柯盈配勝出的比率衹有43%，36%覺得賴蕭配較有希望。



這次調查於11月24日晚間及25、26日下午及晚間進行，成功訪問1238位成年民眾，另278人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.8%以內。調查採用全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構加權，調查經費來自聯合報。