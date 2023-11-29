社評：穩定中緬邊境局勢中國有充分準備

中評社北京11月29日電（評論員 喬新生）中國人民解放軍在中緬邊境地區中國一側舉行大規模軍事演習，引起國際社會廣泛關注。這說明中國對緬甸的局勢非常瞭解，同時也說明中國未雨綢繆，為穩定中緬邊境的局勢，做好了充分的準備。



長期以來，緬甸軍政府與緬甸地方武裝之間摩擦不斷。在緬甸地方武裝與緬甸政府武裝衝突中，緬甸地方武裝處於下風。每當緬甸軍政府實施軍事清剿的時候，緬甸地方武裝通常會偃旗息鼓，開展地下鬥爭，絕對不會與軍政府展開大規模的兵團作戰。此次緬甸地方政府武裝之所以大張旗鼓，攻城略地，根本原因就在於，緬甸國內的政治局勢發生了深刻變化。被緬甸軍政府推翻的緬甸民主同盟放棄和平鬥爭，發動武裝起義，並且與緬甸北部地區的地方武裝並肩作戰，從而使緬甸軍政府處於十分被動的境地。



緬甸是一個多民族的國家，主體民族是緬甸民族。盤踞在緬甸各地的地方武裝，大多都是由少數民族組建的。他們面對政府武裝，衹有招架之功，沒有還手之力。可是，自從緬甸民主選舉產生的民主同盟政府被軍隊推翻之後，緬甸國內的政治局勢發生了深刻變化。同樣是緬甸民族，緬甸民主同盟組建的武裝，在全國各地開展武裝鬥爭，緬甸軍政府開展大規模清剿活動，始終無法將緬甸民主同盟組建的武裝消滅。



更令人感到擔憂的是，緬甸民主同盟組建的武裝與緬甸北部少數民族組建的武裝合併在一起，與緬甸軍政府對抗。緬甸軍政府雖然拼盡全力，試圖在緬甸北部地區消滅所有的軍事武裝，但是，從目前的情況來看，緬甸民主同盟得到了主體民族的大力支持，緬甸軍政府有可能會在境內面臨非常困難的局面。



之所以出現這種現象，根本原因就在於，緬甸在周期性民主選舉中，始終無法走出歷史的窠臼。正如人們所知道的那樣，民主選舉是少數服從多數。結束軍政府統治之後，緬甸民主同盟在選舉中贏得選民的支持，組建民主政府。可是，緬甸軍政府並不甘心自己在選舉中失敗，直接推翻民主同盟政府，建立軍政府，牢牢地控制緬甸政權。



緬甸民主同盟希望街頭抗議示威遊行活動，重新奪取政權。緬甸民主同盟的一些領導人期望得到美國等西方國家的支持，依靠外部力量，推翻軍政府統治。可是，緬甸民主同盟的領導人沒有意識到，允許美國等西方國家干涉內政，就意味著自取滅亡。所以，緬甸民主同盟與美國等西方國家合作試圖通過集會遊行示威抗議活動奪取政權，最終卻將自己置於死地。昂山素季長期被軟禁，緬甸軍政府通過追加罪行，確保這位政治人物無法東山再起。



在和平抗爭無望的情況下，緬甸民主同盟決定拿起武器，通過戰鬥推翻軍政權。由於緬甸民主同盟在國內擁有大量支持者，因此，緬甸民主同盟組建武裝之後，立即得到了許多選民的響應。緬甸民主同盟的軍事力量迅速增強，數萬人武裝在全國各地開展武裝鬥爭。此次發生在緬甸北部地區的武裝衝突，是緬甸民主同盟與地方武裝合併在一起，共同對緬甸軍政府發起攻擊，奪取緬甸政府控制的據點，並且占領交通樞紐和核心城鎮。緬甸軍政府雖然擁有軍事裝備優勢，但是，在緬甸這個熱帶叢林地區，大規模軍事部署根本無法進行。緬甸軍政府發動的清剿行動，變成了處處被動挨打。緬甸民主同盟和緬甸地方武裝乘勢追擊，不斷地向緬甸核心地帶進攻。



中國之所以在中緬邊境中國方面舉行大規模的軍事演習，目的就是要維護邊境地區的和平穩定。眾所周知，近些年來，由於緬甸北部地區地方武裝為了籌措資金從事詐騙犯罪活動，中國公民深受其害。中國政府多次通過各種渠道，向緬甸軍政府和地方武裝提出要求，要求他們保護中國公民的合法權益，徹底取締針對中國的詐騙犯罪活動。在中國政府的強烈要求下，緬甸北部地方武裝採取一定的措施，將犯罪分子緝拿歸案，並且交給中國司法機關審判。緬甸軍政府在緬甸北部地區開展軍事活動，目的也是為了維護北部地區的局勢，確保中緬邊境地區和平穩定。中國舉行大規模軍事演習，一方面是為了防止大量犯罪分子湧入中國，給中國帶來巨大的危害。另一方面也是警告地方武裝，不要試圖把中國作為避風港。中國尊重緬甸的主權和領土完整，希望緬甸各方特別是緬甸政府採取切實有效的措施，與緬甸民主同盟以及地方武裝舉行和平談判，盡快結束衝突，恢復緬甸北部地區的寧靜。



中國政府充分意識到，在一個生產力不發達的國家，舉行所謂民主選舉，必然會產生部族衝突，必然會激化社會矛盾。中國希望緬甸政府意識到，在民主發展的過程中，既要考慮到主體民族正當利益，同時也要充分照顧到少數民族的利益，採取切實有效的措施實現民主和解。



首先，中國希望緬甸軍政府意識到，緬甸作為東盟國家，應當接受東盟國家的調停，採取實實在在的措施改變國內的政治狀況。只要緬甸軍政府允許東盟國家參與調解，召開民族和解大會，尊重民主選舉的結果，相信緬甸會重新回到正常發展軌道。對於緬甸民主同盟在民主政治發展中採取的一些做法，政府應當採取必要措施，防止外部勢力插手干預緬甸的內部事務，但與此同時，對緬甸民主同盟的政治領袖，應當給予必要的人道主義關懷。



其次，緬甸民主同盟在民主發展的過程中，始終堅持和平鬥爭，其策略是正確的。但是近些年來，外部勢力插手干預緬甸國內的政治事務，緬甸民主同盟一些政治人物積極與外部聯繫，試圖借助於外部的力量，鞏固自己的政治地位。這種引狼入室的做法，客觀上激化了民主同盟與軍政府之間的緊張關係，從而使軍政府認識到，緬甸民主同盟得到外部力量的支持，在處理內部事務方面缺乏誠意。因此，他們乾脆推翻民主同盟政府，組建軍政府，實行軍事統治。



緬甸民主同盟必須充分意識到，在爭取民族獨立的鬥爭中，既要爭取國際社會的廣泛支持，但同時又要堅持獨立自主的方針政策，充分照顧到本國的國情，不能簡單地把西方國家的一些選舉制度照抄照搬到緬甸這個生產力相對落後的國家，這樣做必然會產生極其嚴重的後果。事實上，民主同盟組建民主政府全面執掌政權之後，曾經試圖通過召開民族和解大會，解決國內的地方武裝割據問題。但是，正如人們所看到的那樣，由於缺乏分享政治權利的制度安排，無論是緬甸軍隊還是緬甸地方武裝，對於緬甸民主同盟政府的做法都不感興趣。緬甸民主同盟失去了各派政治力量的支持，除了發動群眾開展武裝鬥爭之外似乎沒有其他的選擇。



分析緬甸民主政治發展的過程，人們就會發現，西方國家的選舉民主制度在緬甸這樣一個生產力相對落後的國家很難推廣。緬甸民主同盟實際上是以自己的方式徹底葬送了政治前途。正確的做法應該是，團結一切可以團結的力量，組建聯合政府，充分尊重既得利益集團的利益，按照循序漸進的原則，解決國家貧困問題。如果把西方國家的民主制度視為圭臬，那麼，最終必然會產生動亂。



最後，對於緬甸軍政府來說，長期實行軍事管制，必然會產生巨大的反彈。緬甸民主同盟開展武裝鬥爭，標誌著緬甸國內的政治形勢已經發生了根本性的變化。假如全面爆發內戰，緬甸軍政府根本無法控制國內的政治局勢，緬甸有可能會長期動蕩，甚至會四分五裂。地方武裝的武裝割據、少數部族的離心離德，將會使緬甸這個貧窮國家變得更加貧困。



東盟在處理緬甸國內政治問題上，始終保持彈性空間。一方面希望緬甸軍政府保證克制，爭取實現政治和解。另一方面積極與民主同盟政治人物保持聯絡，確保緬甸民主同盟不會走極端。不過，從目前的情況來看，東盟國家的努力並沒有達到預期的效果。



中國人民解放軍之所以在邊境地區舉行大規模軍事演習，是為了應付突發事件，避免出現更大規模的人道主義災難。中國人民解放軍在中緬邊境地區舉行軍事演習，同時也是警告地方武裝，不要輕舉妄動，不要把戰火燃燒到中國境內，不要損害中國公民的合法權益。中國在處理中緬關係問題上，堅持既定的方針政策不變。中國在維護公民合法權益方面，擁有足夠的手段。