匯流民調：侯康配支持度大幅上升高達8.6%

賴蕭配以36.8%支持度領先、柯盈配26.8%、侯康配26.6%。（照片：截取自匯流新聞網網站） 中評社台北11月28日電／2024大選中國國民黨“侯康配”、民進黨“賴蕭配”、台灣民眾黨“柯盈配”，藍綠白三組人馬底定。《匯流民調》27日公布2024大選最新民調顯示，有26.6%的民眾支持“侯康配”、有36.8%的民眾支持“賴蕭配”、有26.8%的民眾支持“柯盈配”，另還有9.8%的民眾未表態，值得注意的是，以單一候選人來看，侯友宜支持度上升幅度最多，與11月10日至11月11日相比，上升了8.6個百分點。



民調指出，以支持度來看，有26.6%的民眾支持“侯康配”、有36.8%的民眾支持“賴蕭配”、有26.8%的民眾支持“柯盈配”，另還有9.8%的民眾未表態；但若以看好度來說，有20.1%的民眾看好“侯康配”、有51.2%的民眾看好“賴蕭配”、有18.2%的民眾看好“柯盈配”，另還有10.5%的民眾未表態。



而從單一候選人支持度來看，賴清德支持度為36.8%、柯文哲為26.8%、侯友宜為26.6%，侯友宜支持度上升幅度是最多，與11月10日至11月11日相比，上升了8.6個百分點。



同時對於明年是否支持政黨輪替，也有63.0%的民眾“支持”、有26.8%的民眾“不支持”，另有10.2%的民眾則是“未表態”。



本次“匯流民調”由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃主持，委託“精確市場研究”公司（非趨勢民調公司），採用電話調查方式執行，調查日期為2023年11月24日至25日晚間，以電話訪問調查方式進行，採市內電話與行動電話同步進行，調查對象為戶籍在台閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾。本次調查共計完成2,013份有效樣本，其中市內電話完成1,000份，行動電話完成1,013份。市話合併手機調查使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，並依電話使用行為的比例進行併檔。抽樣誤差在95%信心水準下，市話合併手機調查為正負2.18個百分點，純市話調查為正負3.1個百分點。調查依據“內政部”公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。