台10月景氣燈號跌回藍燈　官方稱復甦力道緩

10月景氣燈號跌回藍燈。（台“國發會”網站） 中評社台北11月28日電／“國發會”27日公布10月景氣燈號，分數為16分，較上月減少1分，燈號再度由代表景氣逐漸改善黃藍燈跌回代表低迷的藍燈。不過“國發會”表示，出口量能還在，這是短期波動，僅是因為出口基期偏高，“目前景氣仍在復甦軌道上”，只是力道較為和緩，預期11月會重回黃藍燈。



根據“國發會”資料，10月景氣燈號綜合判斷分數為16分，較9月減少1分，因而變燈，觀察景氣燈號的9項構成項目，股價指數由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈退至藍燈，分數減少2分，其餘7項燈號不變。



綜合台媒報導，“國發會”指出，10月出口因基期偏高影響，燈號轉為藍燈，但生產、銷售減幅持續收斂；股價指數則因低基期效應轉為紅燈；另就業人數、零售及餐飲業營業額持續成長，顯示勞動與內需市場仍屬穩定。今年9、10月出口規模分別為新台幣1.24兆元及1.23兆元，相差不大，出口量能還在，只是短期略有波動，景氣仍在復甦軌道上。



“國發會”表示，展望未來，智慧化科技應用持續擴展，以及歐美進入年底採購旺季提升備貨需求，有助帶動外貿表現；投資方面，隨庫存水準漸趨正常，製造業遞延投資可望逐步落實，加上政府引導產業朝低碳化及智慧化轉型，協助產業創新升級，皆可望激勵投資。



雖然“國發會”明示11月就能變回黃藍燈，不過中央大學台經中心執行長吳大任認為，台灣經濟狀況還是“外冷內溫”，出口雖然衰退，但內需消費還是不錯，惟要注意美國利率仍處於高檔，歐美家庭經濟表現快速惡化，勢必影響終端消費能力，是台灣出口的隱憂。



消費方面，就業情勢維持穩定，加上政府持續優化所得稅制，推動各項減輕負擔措施，以及明年基本工資調升，可望挹注民眾可支配所得，維繫消費動能。整體而言，台灣經濟可望逐漸好轉，惟國際通膨及升息效應持續、地緣政治風險因素仍在，須密切關注。