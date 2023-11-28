聯合報民調：區域、不分區“立委”藍皆勝綠白

國民黨不分區“立委”名單，由韓國瑜領軍，獲得關注度最高。（照片：國民黨） 中評社台北11月28日電／2024選舉投票日僅剩一個多月的時間，搶攻“立法院”席次也是藍綠白交戰重點。最新民調顯示，中國國民黨在區域“立委”以30%的支持領先民進黨的22%，至於不分區“立委”政黨票部分，國民黨也以32%支持度小勝民進黨的25%。



根據《聯合新聞網》今日公布最新民調顯示，在區域“立委”部分，若明天投票，有30%選民投給國民黨候選人，22%選民投給民進黨候選人，台灣民眾黨則獲得9%的支持。其他政黨“立委”候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過2%，2%會投給無黨籍候選人，35%尚未決定區域“立委”支持人選。



隨著三黨公布不分區“立委”名單後，支持度也出現變化。國民黨的不分區政黨票支持度上升到32%，若與前兩周相比，增加3%；民進黨支持度則由27%減少到25%，雙方差距達7%。



民眾黨的不分區政黨票支持度與兩周前相同，維持15%；其他政黨支持度目前都低於5%的分配門檻，要爭取不分區“立委”席次仍有待努力。不過，仍有26%選民未決定政黨票投票對象，未來流向值得關注。



調查也發現，不提示的前提下，有45%選民能說出國民黨不分區第一名是前高雄市長韓國瑜，關注度最高；29%選民知道民眾黨不分區領軍的是台北市前副市長黃珊珊；相對來說，民進黨不分區第一名得到的關注最低，僅2%知道是靖娟基金會執行長林月琴。



對於“總統”和“立法院”多數黨所屬政黨，有38%選民認為完全執政比較好，47%覺得最好分屬不同政黨，16%無意見。



其中，賴蕭配支持者有51%希望同屬一個政黨，比率高於不同政黨的34%；侯康配支持者對此意見分歧，傾向同一政黨和不同政黨者各占45%；至於柯盈配支持者則有75%傾向不同政黨，僅21%認為同一政黨比較好。



該調查於11月24日晚間及25、26日下午及晚間進行，成功訪問1238位成年民眾，另278人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.8個百分點內。調查採用全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構加權，調查經費來自聯合報。