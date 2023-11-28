數萬夥將落成　新盤急減價清貨

中評社香港11月28日電／據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，今年8月有市區新盤以“平爆價”推售，為近7年定價最平價，幾乎是私樓居屋價推售，比起同區二手樓價還要低。相隔3個月，再有新盤以震撼價推售，天水圍新盤YOHO WEST的平均定價是近六年最平的新盤。



大公報報導，焦點新盤以吸引價推售，自然可激發起市場購買力，項目收票短短兩日已吸引近1萬票登記，相信最終可收穫數萬票，料與今年8月油塘新盤親海駅Ⅱ的吸客量相若，下月一手新盤銷量勢必顯著回升，相信至少可達1000夥以上，重上4個月前的新高水平。



發展商再以震撼低價推盤，相信是與今明兩年新盤落成量高峰期有關。差餉物業估價署推算，今明兩年料達4萬夥新盤落成，近期新盤現樓貨尾亦已升至近年高位，大量現樓新盤登場，發展商需要以震撼價盡快清貨。



縱觀過去3個月的新盤定價，雖然近月發展商普遍的定價已明顯有所回調，但確實並非每個新盤均可以“震撼低價”推售，個別新盤雖然“低價”但未達“震撼”效果，因此個別新盤的銷售仍然是差強人意，但從銷情來看，只要新盤定價吸引，仍可吸引買家入市。



私樓居屋價吸買家



最新天水圍新盤YOHO WEST，物業位處輕鐵站天榮站上蓋，可說是近年來的新界區新盤中唯一鐵路上蓋新盤項目，加上項目的定價貼近同區二手價，比起不少居屋訂價還要低，亦較一年前同系新盤Wetland Seasons Bay定價大減23%。當然項目能以震撼低價推售，其中一個原因是屬於早年批出項目，曾兩度流標，最終於2015年初批出，當年每方呎補地價金額低見1500元，成本價較低，即使目前“震撼低價”，相信發展商仍有可觀利潤。