蕭美琴還是駐美代表？藍要求蔡政府說清楚

國民黨“立院”黨團召開記者會。藍委王鴻薇與李德維（右）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）台駐美代表蕭美琴21日與民進黨賴清德登記參選2024。中國國民黨“立法院”黨團今召開記者會質疑，賴蕭配21日登記參選，雖然蕭聲稱辭去駐美代表職務，但今日已經28日了，仍不見台“總統府”、“外交部”公告蕭美琴確定辭職，上周日蕭赴花蓮造勢，昨日又返美搬家，這是不是都花公務預算？官方應該說明白。



國民黨團今日召開“蕭美琴請辭待命中？兼任“副總統”候選人！請出來講清楚說明白！”記者會，國民黨團首席副書記長李德維主持，國民黨團副書記長王鴻薇、“立委”林為洲出席。



李德維表示，我們希望駐美代表處不能因為蕭美琴參選2024就把相關業務給遺忘，到底此時此刻蕭美琴還是不是駐美代表？“總統府”與“外交部”應該說清楚講明白，是不是蕭美琴還沒辭職完成，所以還沒有設立駐美代表的職務代理人？請“總統府”與“外交部”不要只忙於選舉，而忘記真正該做的事。



林為洲表示，蕭美琴19日返台述職，同時也向“外交部”請辭，但“外交部”說請辭還要數日才能生效，可是蕭美琴21日就去隨民進黨賴清德登記參選2024，上週日還到花蓮造勢，接著蕭美琴馬上回美國說要搬家，還要把愛貓帶回台灣。



林為洲表示，我們要看的是，現在過一個星期了，但“總統府”、“外交部”都沒有公告蕭美琴確定辭職，看起來這次蕭回台就是為了登記參選，今天已經28日了，我們也不知道請辭生效了沒，那你用公務的錢回台灣登記參選，又去花蓮造勢，是否都花公務的錢？回台灣述職難道就是去參加造勢？公私要分明，蕭早就確定要當副手了，可以早早在美國辦好手續，不必以述職名義返台造勢。

