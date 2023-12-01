中評觀察：西藏全方位進步有力駁斥無理指責

《新時代黨的治藏方略的實踐及其歷史性成就》白皮書（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月1日電（記者 李子寧）西藏作為我國的五個自治區之一，其地理位置和社會情況有著鮮明的特點。1951年西藏實現和平解放，長期壓迫西藏人民的農奴制被廢除，西藏社會百廢待興。在黨的領導下，歷經七十年的發展，西藏經濟社會面貌得到翻天覆地的變化。可以說，七十年來，西藏各項事業都取得了全方位的進步，西藏人民也與全國人民一道實現了從“站起來”到“富起來”再到“強起來”的偉大飛躍。



新時代黨的治藏方略及實踐，立足於中國特色社會主義實踐和西藏工作實際，深刻揭示了西藏工作的內在規律，也反映了包括西藏人民在內的全體中國人民的殷切期盼。11月10日，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，發布《新時代黨的治藏方略的實踐及其歷史性成就》白皮書，通過白皮書的方式向社會各界系統全面地闡明新時代黨的治藏方略的實踐和歷史性成就。據筆者觀察，白皮書由前言、正文和結束語三部分組成，總共一萬八千字。其中，正文包括五個部分，分別是：一、新發展理念全面貫徹；二、精神文明建設成效明顯；三、民族宗教工作扎實推進；四、社會大局持續安定向好；五、生態安全屏障日益堅實；六、民主法治建設不斷加強。白皮書事實清楚、立場明確、文字有力，以中、英等語種發布，透過閱讀瞭解白皮書的內容，即使未能親身到西藏，也能夠體會到西藏社會所取得的翻天覆地的變化，以及西藏民眾內心的自豪之情。筆者也總結了白皮書中幾點較為值得關注的內容：

