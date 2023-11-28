港力吸中東資金　打造家辦樞紐

中東家族資金東來，勢將成為本港家辦發展的主要動力來源。（大公報） 中評社香港11月28日電／全球外國投資持續下跌的大環境下，中東主權基金卻重拳出擊，今年在華投資金額激增逾20倍，反映全球“東升西降”，經濟重心加速東移，促使中東資金大舉押注中國。為吸引更多新資金落戶，香港宜盡快落實新的資本投資者入境計劃，同時也要加力發展伊斯蘭金融產品，瞄准中東家族資金，此舉有利香港打造成為家族辦公室樞紐。



大公報報導，高利率與地緣政治風險叠加之下，世界經濟陷入低增長，債務水平卻持續攀升，以致全球投資不振，甚至出現萎縮，但石油能源價格高企，支持中東油資在環球市場不斷擴展，目前中東主權基金規模增加至逾4萬億美元，成為全球各地招商引資的主要對象。



經濟重心東移 人民幣資產吸引



事實上，中國經濟長期向好基本面不變，繼續是全球投資樂土，未有受到全球經濟﻿復甦程度不若預期、全球外國投資下跌的影響，其中來自中東資金可說是中國大好友。根據美媒提供的數據，今年來沙特公共投資基金、阿布扎比投資局等中東主權基金在華併購投資的交易涉資23億美元，而去年全年衹有1億美元，激增22倍，資金正在蜂擁流向人民幣資產，例如阿布扎比投資局入股蔚來汽車（09866）。



中東資金押注中國，一方面是中東資金多元資產配置策略，由以往投資美歐資產為主，逐步分散至人民幣資產；另一方面反映世界經濟重心加速東移，同時亦顯示對美歐資產投資有戒心，特別是美元武器化的疑慮，可以預期包括家族資金在內的中東資金流向中國勢頭才剛剛開始，未來將逐步加大至百億、甚至千億級美元規模，令香港家族辦公室行業發展迎來大機遇。



港家辦具優勢 吸資競爭力強



香港家族辦公室對比區內競爭對手如新加坡起步相對較遲緩，但卻具有相當競爭優勢，包括擁有進入內地窗口的地位、簡單稅制與健全法律制度，加上今年3月發表家族辦公室業務的政策宣言，單一家辦資產管理規模達到3000萬美元，就可享稅務優惠，對比新加坡3700萬美元的要求為低，況且新加坡額外規定家辦要有10%或1000萬坡元的資產投放當地市場，因而在港設立家辦更加吸引。自香港銳意推動發展家辦業務以來，落戶查詢個案倍增，包括有新加坡家辦計劃轉投香港。在2025年底前，不少於200間家辦在港設立或擴展業務的目標可望達成。



擴闊投資產品 發力伊斯蘭金融



為吸引超高資產淨值人士、推動發展成為區內領先的家族辦公室樞紐，香港宜盡快公布及啟動新的資本投資者入境計劃，加大搶人才、搶企業的力度，同時也要全力發展伊斯蘭金融，提供政策舉措支持。目前香港伊斯蘭金融產品主要是伊斯蘭債券，自2014年以來，香港已成功發行三批伊斯蘭債券，在這領域有一定的基礎。隨著香港納入沙特、印尼證券交易所為認可交易所名單，加上全球資產規模最大、亞洲首隻沙特阿拉伯ETF即將掛牌，有利香港發展成為投資中東的重要離岸市場，未來沙特ETF更有可能納入ETF通範圍，引入內地投資者。



除了跨境上市之外，香港與中東之間可望進一步開展股票、債券、基金市場互聯互通，令伊斯蘭金融在港發展大有可為，開拓金融新增長點。因此，香港宜重點出擊，更好瞄准中東、東盟等伊斯蘭家族資金，有助加速發展成為家辦樞紐。



時移世易，全球“東升西降”，中東資金偏重美歐正逐步改變，加注人民幣資產是大勢所趨。中東家族落戶，勢將成為本港家辦發展的主要動力來源。