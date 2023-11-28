周小川：中國90％零售交易已採用電子支付

中評社香港11月28日電／中國人民銀行前任行長周小川昨晚在歡迎晚宴上發表主旨演講，主題圍繞電子支付和數碼貨幣在中國市場的發展。他表示，中國現時約90％零售支付和零售交易是以電子化或數碼化方式處理。雖然電子支付在零售層面普遍應用，不過他指這與人民幣國際化是兩回事。



大公報報導，周小川表示，雖然已卸任中國人民銀行行長一職，但仍關心數字貨幣的發展。中國現時仍有大約10％零售支付未電子化，部分原因是，例如用戶持有紙本貨幣的成本仍低；其次是部分小微企業企圖透過使用紙幣以避稅，但指情況正在發生變化。



中國數字人民幣發展全球前列



中國是全球第二大經濟體，市場規模龐大，周小川指現時有很多電子支付服務供應商，為消費者提供更多選擇，其中一個促進電子支付普及的重要原則，是各種工具之間能互通。



在發展央行數碼貨幣（CBDC）方面，中國的數字人民幣在全球市場的發展亦處於前列位置。周小川表示，部分市場人士認為，由大型商業銀行發行的數字貨幣未如CBDC穩健，他認為有誤導成分，因為商業銀行是受到監管機構監管，而存款也受到存款保障計劃保障。



另方面，他說電子支付或數碼貨幣在中國零售層面普及，但與人民幣國際化是兩件不同的事，人民幣國際化是指人民幣在貿易貨幣、投資貨幣和儲備貨幣方面日漸為市場受落。