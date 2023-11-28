拉加德兒子投資加密幣　損失六成

拉加德的兒子因投資加密幣而蝕掉六成資金。（大公報） 中評社香港11月28日電／加密貨幣為高風險投資工具，即使透過合規平台買賣，涉及的風險亦不能忽視。歐洲央行行長拉加德雖然一直對加密幣持反對意見，但她兒子卻因為投資加密幣而蝕掉六成資金。



﻿大公報報導，現年67歲的拉加德在德國法蘭克福表示，她的兒子未有聽取她的勸告，並投資加密幣，並損失了約六成的投資。而當拉加德再與兒子談及加密幣時，他仍極不願意的承認拉加德是對的。拉加德的兩個兒子均是30多歲，但發言中未提及是誰錄得損失。



歐央行主張加強規管



歐央行一向對加密資產的看法都較為負面，並一直促請歐盟直接立法規管相關交易，甚至要求納入反洗黑錢和恐怖融資的法案中。歐央行要求對加密資產作出全球規管，用意在保護那些風險意識薄弱的消費者，並希望可以堵塞恐怖分子和罪犯作案的途徑。



對於把加密貨幣合法化方面，歐央行更不支持，認為比特幣應被視作為難以監管的工具，故不可以把其合法化。而為了避免私人發行的加密貨幣最終會取代政府所發行的，歐央行亦準備推出自己的數碼貨幣，惟距離真正發行估計仍有數年時間。



歐央行上月對數碼貨幣展開了準備階段，並表示還需要兩年時間研究，才可以真正決定是否適合推出。



拉加德本人亦一直對加密資產持反對態度，指其純屬炒賣工具、一文不值、並常被犯罪分子利用作非法勾當。她曾在發言中亦表明，眾所周知，她對加密資產沒有好感，雖然人們有自由選擇自己的投資工具，亦有權決定用多少金錢進行炒賣活動，但是人們不可以自己選擇參與被制裁的不法交易和商業活動。



加密貨幣市場過去一年經歷驚濤駭浪，既受到大型加密交易所FTX倒閉的影響，同時亦受到另一大加密平台幣安的醜聞所困擾。