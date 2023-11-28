蓋洛普民調：賴侯31%近平手　柯掉到18%

賴蕭配支持度31.01%、侯康配30.94%、柯吳配18.12%。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月28日電（記者 張嘉文）洛普民調公司今日發布民調，在藍綠白三足鼎立的選局中，民進黨的賴蕭配支持度為31.01%，中國國民黨侯康配30.94%居次，台灣民眾黨的柯吳配為18.12%落後，侯康配僅落後賴蕭配0.07%，幾乎等於打平，是近期民調中衝最高的一個。



國民黨副手候選人趙少康日前分析，只要柯文哲民調掉到2成以下，就有利發動棄保，下架民進黨。蓋洛普民調這份民調是參選登記以來，第一次柯吳配民調掉到2成以下。



上午的民調發布會出席者包括國民黨“立委”賴士葆、費鴻泰，國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌、蓋洛普公司首席顧問丁庭宇和蓋洛普民調委員會執行長戴遐齡等人。



另外在滿意度部分，賴蕭配獲得49.14%滿意度、侯康配43.69%、柯吳配25.62%；看好度方面，賴蕭配則獲得47.27%看好，大幅領先侯康配的23.27%和柯吳配的10.99%。



此次民調由蓋洛普進行調查，調查對象為全台22個縣市20歲以上具投票資格民眾，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，完成電訪成功比率56.77%，針對有效樣本性別／年齡／戶籍地進行加權，有效樣本為1073份，抽樣誤差在95%信賴水準，抽樣誤差為±2.99%，調查時間為11月25日到27日。



民調也顯示，在政黨認同傾向方面，國民黨以25.76%領先，民進黨為22.86%，民眾黨為11.93%，看人不看黨則為31.7%。