一晚募500萬　黃國昌：人民反抗金權政治

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌昨晚在直播中發起“500計劃”，號召網友捐款支持他的巡迴拜票活動。他28日上午於“立院”受訪時表示，這是他身為不分區候選人的責任，也是幫民眾黨主席兼2024大選候選人柯文哲衝高大選選票的方式。他感謝網友的響應，並說這是人民對金權政治的反抗，也是改變台灣政治的力量。



黃國昌表示，加入台灣民眾黨後，他看到了這是一個缺錢又缺資源的政黨。在全台衝刺政黨票是他的本分，同時希望能夠幫助柯文哲獲得更多的大選選票。因此，他計劃在街口、廟口和全台各地進行巡迴拜票的活動。



為了籌措這些活動的資源，黃國昌在昨晚的直播中發起了“500計劃”，呼籲網友一人捐500元（新台幣），希望有一萬人能夠響應。這個成果非常出乎他的意料，很短的時間就達標了。他還透露，因為捐款的人數太多，後台的系統甚至當掉了。



黃國昌的號召獲得網友熱烈響應，短短一個晚上就達成原先設定的500萬元目標。民眾黨今天表示，經統計共有1400萬元捐款湧入，但因為民眾黨中央黨部捐款專戶有設定上限，因此昨晚成功捐款為506萬餘元。民眾黨呼籲支持者改捐柯文哲政治獻金專戶，經統計，昨晚小額募款達300餘萬元。



黃國昌認為，這樣的小額捐款，積沙成塔，展現了市民的力量。這是一種對過去金權政治的揮別，也是一種對改變台灣政治的團結。他感謝所有支持他的網友，並表示會繼續努力，為台灣民眾黨和柯文哲爭取更好的成績。