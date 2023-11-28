趙少康諷柯當選不易　連台北市都弄不好

趙少康。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北11月28日電／2024中國國民黨候選人侯友宜的副手趙少康今天在廣播專訪中向支持台灣民眾黨候選人柯文哲的年輕人喊話，如果支持柯推“內閣制”，可以支持他和國民黨“總統”候選人侯友宜，並直言民眾黨要當選不容易，柯在台北市長任內無偉大政績，台北市都弄不好，國家能弄好嗎？



趙少康今天接受中廣新聞網“千秋萬事”節目主持人王淺秋專訪，除了說明擔任侯友宜副手的原因，也大談家庭秘辛。他坦言，自己成為“副總統”候選人之後，家人還在適應，還爆料自己和侯友宜的共通點，都是“尊敬老婆俱樂部成員”。



綜合台媒報導，趙少康表示，人心思變不管在台北、新北、桃園、台南，每個人都握著他的手，眼睛看著他，就覺得民眾真的是期待很高，悶了8年，民進黨把台灣搞成這樣，希望政黨輪替。之前機會不大，藍白不合讓很多人失望，藍白合談來談去，大家都以為會成功，結果讓很多人失望，落入谷底。但怎麼突然冒出趙少康，且是侯康配，好像是武俠小說絕處逢生，大家突然從失望變成有希望，這是滿有張力的，本來在海外不願回台投票的都願意回台。



趙少康對於身兼中廣董事長一事，再次強調法律沒有規定要請假，他已經請假，他做的已超越法律，都依照法律行政。他也提到，難怪有人批民進黨候選人賴清德是酷吏，大權在握就這樣，民進黨說要對付他，“你好大，我好怕”，那麼大一個民進黨政府對付他，他手無寸鐵，真的怕，民不與官鬥。



關於柯文哲說被國民黨設局，有人開價兩億美元要他當副手。趙少康說，誰拿得出兩億美元，侯友宜、國民黨主席朱立倫拿不出來，他不知道是誰，且柯文哲自己應該講，怎麼叫大家猜？他不相信侯友宜做這事情，國民黨也不可能，他質疑到底是誰設誰的局？既然分手、沒有合，君子絕交不出惡言，以後還有很多地方可以合作，沒有合作也可以“和”，民眾黨也可以推薦“內閣”成員，民眾黨委員還是可以合作，不代表侯柯沒合作，其他都不能合作，不過柯文哲經常講完就算了，柯有這特權。



趙少康表示，柯文哲一直要提“內閣制”？台灣為了“總統”，連兩顆子彈都會出現，贏者全拿，有6000個位子可以分，蔡英文745天不接受記者訪問。美國是全世界唯一“總統制”成功的國家，不過也開始有些狀況，歐洲、日本、新加坡等的“內閣制”還是比較穩定，大家來推動“憲改”，推動“內閣制”。他跟侯友宜談過，侯也很同意，改變國家政治體制是很大的貢獻，個人恩怨是小枝節。

