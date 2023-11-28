明年電費升跌　兩電今日揭盅

兩電今日將會公布明年的電費調整幅度。（大公報） 中評社香港11月28日電／明年電費調整幅度今揭盅，下午兩電將到立法會交代詳情。有專家分析指，明年燃料費有下調空間，但隨兩電明年開展新的五年發展計劃，興建新設施成本會每年入賬，基本電費有上調壓力。另外，有消息指，行政會議今日料會商討兩家電力公司的利潤管制協議中期檢討。據悉，當局會收緊協議之下供電可靠性及恢復供電的指標，懲罰出現大型供電事故。



大公報報導，市民繳付的電費由基本電費及實報實銷的燃料調整費組成，兩電增加投資基建，會由基本電價收回。中電基本電費連續兩年凍結，現時每度電收取93.7仙；港燈基本電費今年增加至每度電114.5仙。至於每月變動的燃料調整費，五月攀升至高位後回落，中電下月每度電收49.4仙、港燈收46.3仙。兩個數加起來，中電及港燈12月淨電價，分別是每度143.1仙及160.8仙。相較今年一月，不計特別回扣，淨電價分別下調約8%及18%。



機組投資成本數十年攤分



世界綠色組織行政總裁、能源咨詢委員會前委員餘遠騁分析指出，兩電未來使用天然氣的比例會持續增加，將淘汰舊有燃煤發電機組，加上風力發電場有機會“拍板”，均會導致基本電價上升。



他又說，兩電合作斥資80億元、在香港水域興建的海上液化天然氣接收站開始入賬，淨資產增加之下，預料會加基本電價，但由於機組投資成本將分數十年攤分，相信增幅不會太大。



研收緊指標懲罰大型事故



至於燃料價格，餘遠騁指出，國際油價平穩向下，加上產油國增加供應，可令燃料價格趨向穩定，甚至有機會向下，此消彼長下，預料可抵銷基本電價的增幅，估計明年整體電價平穩，或有機會下調。至於兩電近月持續下調燃料調整費，餘遠騁表示，目前減收費用屬於延後效應，強調明年趨勢仍要視乎整體國際市況。



截至6月底，中電的燃料價格調整條款賬負債20.7億元，港燈亦負債11.3億元。餘遠騁分析，兩電燃料價格調整條款賬仍錄得龐大虧損，意味明年可動用作特別回扣的空間有限。



政府早前表示，會研究修訂規管制度，在2033年前加強競爭，但任何重要改動，都會在下個規管期作出，又指會研究要求兩電承擔部分燃料成本，及研究引入內地清潔能源等。另外，據悉當局會收緊協議之下供電可靠性及恢復供電的指標，當發生供電事故，電力公司盡快恢復供電即可有獎的安排也勢必有變，並擬加入新指標，懲罰出現大型供電事故。