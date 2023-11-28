藍惹火了柯P？柯辦臨時開記者會爆秘辛

柯辦發言人陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲27日爆料，有選舉騙子稱美國希望藍白整合，並開價2億美元要他擔任副手。柯辦發言人陳智菡28日表示，在藍白談整合期間，各種假消息滿天飛要來混淆柯團隊，而登記前2、3天假傳消息的就是中國國民黨人士，我們也都有掌握相關證據。



陳智菡說，藍白談整合的過程中，國民黨一直貼主戰派、主和派標籤，是為了把整合破局的責任推到柯陣營身上，很多舉動看起來就像是拖延，2個月後來看確實如此。甚至在登記前夕也與柯可能的潛在副手人選接觸、中國國民黨2024候選人侯友宜既然沒有要和談，也沒有整合的誠意，為何打這麼多干擾的電話給柯文哲？似想拖延讓柯文哲沒辦法順利登記。



陳智菡上午10點臨時新增行程，回應媒體時事議題。



陳智菡表示，國民黨對藍白整合的目標是為了整合，還是為了拖住柯文哲，經過2個月大家看得很清楚。柯9月二度訪美前，當時侯友宜在網路上的關注度、討論度都離柯有一段不小的差距，當藍白合話題丟出來後，變成柯文哲與侯友宜兩人被包裹在一起討論，也讓侯的討論度大大提高，網路聲量也明顯加溫，很遺憾看到過去這段時間，民眾黨或柯文哲非常有誠意、認真想促成整合，卻不斷有各種假消息滿天飛，要來混淆柯團隊。

