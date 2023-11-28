侯要賴廢“台獨黨綱”　民進黨：延續蔡4堅持

左起民進黨不分區“立委”候選人王義川、郭昱晴、沈伯洋、發言人卓冠廷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，民進黨賴清德自稱上任會維持台海和平、兩岸發生戰爭機率最低，中國國民黨參選人侯友宜、副手趙少康要求賴廢除民進黨的“台獨黨綱”。民進黨發言人卓冠廷28日表示，賴的兩岸路線已講很清楚，就是延續蔡英文的4個堅持路線，請國民黨先管好自己家務事。



民進黨發言人卓冠廷、不分區“立委”候選人沈伯洋、郭昱晴、王義川今日上午在民進黨中央舉行“守衛台灣戰隊出列、拒絕中國介選”記者會，介紹民進黨的黑熊學院，要防止大陸介選、認知作戰等細節，會後接受媒體提問。



記者詢問，侯友宜、趙少康均要求賴清德要維持台海和平，就該廢除民進黨“台獨黨綱”。卓冠廷表示，賴清德的兩岸路線都講得清楚，就是延續蔡英文的4個堅持（永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持“中華民國台灣”的前途，必須遵循全體台灣人民的意志），賴已報告了N次，國民黨別冷飯熱炒。



卓冠廷說，請國民黨先處理好自己家務事，譬如侯友宜要不要照單全收趙少康的戰鬥藍政見？包括支持九二共識、兵役縮短為4個月、廢除雙語教育、成立特偵組調查台灣民眾黨柯文哲競選總幹事黃珊珊哥哥黃曙光等，侯要講清楚，先解決內部矛盾。



媒體問，如何看國民黨還在批民進黨副手人選、前駐美代表蕭美琴帶職參選？卓冠廷說，蕭已請辭了，“外交部”也發過新聞稿了，反倒趙少康要不要辭中廣董事長？趙政媒兩棲、童叟都欺，國民黨打這題是多討厭趙？侯、趙不合嗎？侯將新北市政府當成競總，趙也將中廣當競總，辛苦中廣同仁工作不易。



媒體問趙少康批民進黨提名沈伯洋是激怒對岸？沈伯洋說，會不會激怒對岸，是中國才能決定。



記者問，柯文哲自爆一名自稱美國阿拉斯加參議員助理的人說，美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）會打給柯，並開價當副手就給1億、2億美金。卓冠廷說，“中選會”有規定，政治獻金用在選務的上限是4.3億元新台幣，每個陣營都要守法，歷史上衹有國民黨超過，前國民黨“立委”陳學聖曾說連戰選2000年大選時要花120億元新台幣，柯最近很努力形塑被騙的形象，其實大家一聽就知是詐騙集團，柯還陷入被國民黨騙的陰霾，像小綿羊一樣。



卓冠廷說，侯友宜在藍白合破局後追打柯，柯可能擔心受到棄保影響，這詐騙的實際內容，柯要講清楚。