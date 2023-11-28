王鴻薇：侯康配士氣振　“立委”還沒絕對領先

藍委王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月28日電（記者 楊騰凱）《聯合報》今日公布民調，民進黨“賴蕭配”31%，中國國民黨“侯康配”29%，台灣民眾黨“柯盈配”21%，侯友宜趙少康拉開與柯的差距，緊追賴清德。對此，國民黨“立委”王鴻薇今日受訪時分析，民調上升主因是侯康配令支持者士氣大振，藍營歸隊，但是在“立委”選情方面，我們還沒絕對領先，大家還要加把勁。



國民黨團今日召開“蕭美琴請辭待命中？兼任“副總統”候選人！請出來講清楚說明白！”記者會，國民黨團首席副書記長李德維主持，國民黨團副書記長王鴻薇、“立委”林為洲出席，並於會後接受媒體提問。



民調顯示，侯康配只落後賴蕭配2%，學者認為侯康配還有進一步拉開與柯文哲差距的空間，國民黨方面怎麼看現在的民調趨勢？



李德維表示，我們對於侯康配非常有信心，甩開前面藍白合的紛紛擾擾，國民黨一定會大步向前，當然我們也會展現各方面的政策以及實力，爭取1月13日的勝選。不只我們現在已經和民眾黨柯文哲吳欣盈拉開距離，我們更希望要在接下來的時間超越民進黨賴蕭配。



王鴻薇指出，從三組候選人都完成登記以後，這兩天所做出來的各家民調，包括《ETtoday》、《TVBS》、《鏡新聞》、《中國時報》，以及今天公布的《聯合報》民調，這5份民調都顯示出侯康配急起直追，與賴蕭配的距離都拉到了統計誤差範圍內，就是在正負3個百分點以內，侯康不但是老二，事實上也直追賴蕭配，這樣的結果已經可以說明了侯康配使支持者士氣大振，非常明顯藍營歸隊了。

