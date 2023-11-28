富權：“藍白合”破局“壞事”倒是變成了好事

中評社香港11月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：“藍白合”破局“壞事”倒是變成了好事。以下為文章內容。



台灣地區政治情勢變化的急遽逆忤，讓人既始料不及也顛覆了人們此前的固有認知。這不，在推動“藍白合”的過程中，人們還在為柯文哲和侯友宜糾纏於各種利益及技術因素而反復變化，從而擔心“藍白合”破局而焦慮萬分，恍惚倘藍白不能合就將會“爹死媽嫁”般似的。但一旦“藍白合”果然破局，尤其是在國民黨通過由趙少康擔當侯友宜的“副手”之後，情勢的發展卻是截然相反，不但是泛藍陣營同仇敵愾，團結齊心，而且慶幸“藍白合”破局反而可以從柯文哲的情緒勒索中擺脫出來，輕裝上陣，說不准“侯趙配”的實力還高於“侯柯配”，只要操盤得當，極有可能會實現“下架民進黨”的終極目標。因而可以說，“藍白合”的破局，反而促使“壞事”將會變成好事。



現在後悔的，應是柯文哲。實際上，倘若“藍白合”成功，民眾黨就不但將可在“二零二四”大選的過程中，借助國民黨的財源及地方組織實力，壯大民眾黨的基本盤，將民眾黨“立委”議席擴大化，使得成立衹有四年的民眾黨成為台灣地區政治版圖中的關鍵力量，並讓本來沒有“更上層樓”機會的柯文哲，可以一嚐“副總統”的地位及權力滋味，而且也因為與國民黨合組聯合政府，拿到“法務部”、“NCC”、“金管會”等屬於監管性質的部會。這個美好前景，無論是對於民眾黨還是對於柯文哲本人，都是“種姜養羊，無本沾利”的大好事。



但柯文哲及其身邊的“戰狼”幕僚卻迷信自己充滿“水分”的“高民調”，非要在“藍白合”中做“正”的不可，因而上演了一幕又一幕的“以小博大”及反復無常，毀諾失信的鬧劇，最終導致“藍白合”破局。直到此時，柯文哲仍然以為，侯友宜沒有他的“加持”，就將選不下去，最多是“一拍兩散”，雙方都“打回原形”。



然而，當國民黨中常會宣布由趙少康擔任侯友宜的“副手”時，可能讓柯文哲大吃一驚，甚至自忖被“暗算”了：早知國民黨為了因應“藍白合”的可能破局，已經暗中籌劃“侯趙配”，就倒不如讓“藍白合”成局了。雖然自己是“屈居副手”，但畢竟還可撈到個“副總統”及聯合政府的“組閣權”，還有民眾黨的壯大成長。而只因自己“聰明反被聰明誤”，機心“玩過頭”，導致“藍白合”破局，國民黨反而可以卸下包袱，輕裝上陣，在已經確定韓國瑜名列“不分區立委”提名名單的首位，將已經流向郭台銘和自己的泛藍選民拉回國民黨的同時，推出趙少康為侯友宜的“副手”，以補強侯友宜在各方面的戰力。在“藍升白降”的趨勢下，柯文哲和民眾黨可能還陷於邊緣化，在這場選戰中“連渣都冇”。

