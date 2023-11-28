﻿TVB重組業務裁300人　年省1.6億

左圖：翡翠台平日黃金時段的廣告價格平均按年上升46%。右圖：TVB預期，重組計劃每年可節省最多1.6億元成本。（大公報） 中評社香港11月28日電／虧損連年的電視廣播（00511、TVB），為增加營運效率並提升長遠收入潛力，提出兩項營運重組，包括合併J2台和財經體育資訊台，令其免費電視頻道由“五變四”，並整合現有電商業務平台，涉及裁員約300人，占員工人數約8%。電視廣播預期，兩項重組計劃每年可節省最多1.6億元成本。



大公報報導，電視廣播行政主席許濤發表員工信表示，TVB近年成功在節目內容及營運上進行重大改革，在多個業務領域取得突破。其中，第三季免費電視廣告業務呈現上升趨勢，翡翠台平日黃金時段的廣告價格平均按年上升46%，來自myTV SUPER平台的數碼廣告收入亦增長16%。



許濤認為，集團在過去兩三年內透過加強內容、重組營運及發展數字平台，成功地扭轉傳統香港電視業務營運模式單一的局面。“然而，這個翻身的過程還沒能停下來。”許濤表示，必須繼續進行結構調整。



集中資源投資黃金時段製作



其中，J2台和財經體育資訊台合併而成的新綜合頻道“TVB＋”，原有的財經相關內容將重新分配到翡翠台和“TVB＋”頻道。重新分配製作資源，將會令整體節目製作時數減少，但電視廣播表明，將繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。



電視廣播在今年3月宣布，計劃在今年底前實現的年度成本節約2.6億元，在今次頻道重組下，預計在2024年將會再節省1億元的內容成本。



“為迎接未來的發展，將無可避免影響員工結構。”許濤指出，受頻道調整影響，集團將會削減人員超過200名。同時由於電商平台“士多”的網站和手機應用程式將於12月19日停止營運，約100名現時的“士多”員工亦將離開。

