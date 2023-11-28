民眾黨民調漸落後　黃國昌強調政見更重要

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌28日在受訪時表示，他對於民眾黨主席兼2024大選候選人柯文哲與副手候選人吳欣盈的組合感到高興，並期待與他曾下戰帖要求辯論的吳欣盈並肩作戰。對於近日民調柯盈配的落後，黃認為，選舉過程中，除了民調之外，更重要的是候選人的政見、政策規劃、“國家”願景以及執政表現。



黃國昌表示，他覺得民調在整個選舉的過程當中起起伏伏當然都是非常重要的參考。在接下來的選戰中，除了民調的數字以外，他覺得更重要的是每一個大選候選人所提出來的政見，對於重要政策的規劃及未來的“國家”願景。過去這七年多執政的表現，人民到底是滿意還是不滿意，這也會是一個重要的檢驗指標。



對於柯盈配，黃國昌表示，他非常期待接下來能夠跟吳欣盈並肩作戰。吳欣盈過去長期在慈善、銀髮族、偏鄉的學子的教育等議題上投入努力，是有目共睹的。特別是今年七月，在歐洲議會國際貿易委員會為台灣發聲、為台灣發言的表現，令人印象深刻。



黃國昌回憶，四年前，他曾向吳欣盈發出金融改革辯論戰帖，但現在他們已經是同一陣營的夥伴。四年前，他們是不分區政黨票彼此競爭的關係，在競爭的關係之下，針對公共政策進行辯論，他覺得是一個非常自然也非常正常的事情。那未來，吳欣盈是同一個團隊的成員，他們會一起努力，一起為台灣的未來奮鬥。



至於有媒體報導，黃國昌與民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊是民眾黨內的主戰派，對於民眾黨與國民黨的合作持反對態度。黃國昌則表示，這太看得起他了。他才剛剛加入民眾黨，在針對藍白合的過程當中，他都尊重柯文哲的決定。他有跟柯文哲講過，只要彼此的目標是一致不變的，不管柯做什麼決定，都會陪他走下去。