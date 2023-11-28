解讀近期民調　郝龍斌：大選回歸藍綠對決

國民黨前副主席郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月28日電（記者 張嘉文）根據新未來基金會委託蓋洛普民調公司所做民調，民進黨賴蕭配支持度為31.01%，中國國民黨侯康配30.94%居次，民眾黨的柯吳配為18.12%落後，侯康配僅落後賴蕭配0.07%，幾乎等於打平。出席記者會的國民黨前副主席郝龍斌表示，藍綠對決格局已成，加上至少有五家民調都顯示出侯康配已和柯吳配黃金交叉，接下來柯有被邊緣化的趨勢。



擔任新未來基金會董事長的郝龍斌說，雖然藍白合破局，可是藍營的聲勢是明顯上升，侯康配得到藍營支持者認同，且士氣也上來了，都讓侯康配的民調呈現上升趨勢。此次蓋洛普民調侯康配和賴蕭配的差距在極小的誤差範圍內，都顯示大選回歸藍綠對決的態勢明顯。



上午民調發布會出席者包括國民黨“立委”賴士葆、費鴻泰，國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌、蓋洛普公司首席顧問丁庭宇和蓋洛普民調委員會執行長戴遐齡等人出席。



郝龍斌在會中表示，數據顯示藍白合破局，藍軍聲勢大幅竄起，侯康配確立後數據也大幅上升，現在各家民調包含鏡電視、聯合報、中國時報、TVBS與今天蓋洛普都顯示，藍綠對決格局已成，柯文哲在女性支持度相對低，侯康配在50歲以上的支持度明顯高過賴蕭配，柯吳配幾乎是個位數。

