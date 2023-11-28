林昶佐批加入民眾黨　黃國昌反問為何入綠營

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌28日在“立法院”表示，剛宣布加入民進黨的前時代力量“立委”林昶佐批評他加入民眾黨，他也無法理解林昶佐為什麼選擇加入民進黨。



黃國昌接受媒體提問時回應說，首先，他對於林昶佐稍早受訪時批評他加入民眾黨，他也無法理解林昶佐為什麼選擇加入民進黨，一個在過去多次違背社會運動的承諾的政黨。他舉例說，兩岸協議監督條例、反媒體壟斷專法、集會遊行保障法等都是民進黨未能兌現的承諾。他說，他尊重林昶佐的政治價值選擇，但他也有自己的選擇，就是加入民眾黨。



其次，黃國昌對於過去曾猶豫是否願意擔任蔡英文政府的“法務部長”的傳言表示，這是過去的戰友前時代力量秘書長陳孟秀的片面發言，他不會口出惡言，也不會對過去的回憶有任何的不敬。他說，他選擇了政治的道路，他的目標是為台灣的民主法治盡一份力，不是為了個人的權力或利益。



接者，黃國昌對於民眾黨不分區候選人蔡春綢的弟弟是否涉及職棒簽賭的問題表示，這是一個刑事案件，必須要有法院的判決才能做出認定。他說，他並不認識蔡春綢的弟弟，也不熟悉他的情況，反倒是蔡英文似乎跟蔡春綢的弟弟比較熟識，甚至還曾經同場造勢過。

