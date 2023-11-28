民進黨催政黨票　喊出再拚百萬票

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月28日電（記者 張穎齊）TVBS昨日公布最新民調，在政黨支持度部分，中國國民黨獲32%排名第一，其次依序是民進黨28%、台灣民眾黨18%。民進黨上午舉行記者會介紹不分區候選人衝刺政黨票，發言人卓冠廷喊出搶救排第14、在安全名單邊緣的王義川。王義川則強調要衝刺增加100萬政黨票。



由政黨票分配的不分區席次共34席，目前國民黨、民進黨各13席，台灣民眾黨5席，時代力量3席。



王義川說，民進黨有計算過，以他來擔任壓線的目標，民進黨2020政黨票獲得480萬4037票、得票率33.98%，拿到13席不分區“立委”席次，若排名第14的他要當選，民進黨要再增加100萬張、6%政黨票，由他來壓線，主要是訴求原本不會支持民進黨或不關心台灣政治的朋友，又或是一輩子沒投票過的人，他用不同的推銷方式，爭取更多人認識他與民進黨，還有其他不分區“立委”候選人。



王義川，現年51歲，出生於台南，台灣大學土木工程研究所交通工程組博士，曾任台灣觀光協會秘書長、桃園航空城公司董事長、台中市政府交通局長，現任台灣智庫策略長、民進黨中執委，在黨內屬於“正國會”系統。講話風格搞笑幽默，活躍於台灣各大政論節目，名氣頗高。



民進黨發言人卓冠廷、不分區“立委”候選人沈伯洋、郭昱晴、王義川今日上午在民進黨中央舉行“守衛台灣戰隊出列、拒絕中國介選”記者會，介紹民進黨的黑熊學院，要防止大陸介選、認知作戰等細節，會後接受媒體提問。



媒體問，民進黨政黨支持度輸給國民黨，如何因應？卓冠廷說，民進黨發動“搶救義川大兵”活動，比如今天就是個開始，介紹民進黨第一波不分區“立委”候選人，守衛台灣戰隊，接下來都會有一連串的不分區“立委”候選人登場亮相記者會。



王義川笑說，他有舉辦實體見面會，開放300張票名額，一下就被搶光了，見面會將介紹沈伯洋的黑熊學院，以及郭昱晴這位台派女神有多派（閩南語：兇、嗆辣之意），這場就吸引了大量的年輕人，讓他進“立法院”，對戰國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、謝龍介、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。另外針對黃國昌日前向賴清德下戰帖，這是下駟對上駟，黃沒資格，因此民進黨派他對戰黃國昌，來公開辯論“白色是否是容易髒的顏色？”還不回應他，太離譜了！



郭昱晴說，希望國民黨不分區“立委”候選人也能像民進黨這樣與媒體大眾互動，就不會碰到困難，不過看到國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、柯志恩等都是落選者，還有民眾黨近期掀起退黨潮，就看得出誰的不分區名單高下。