蔡英文輔選新系吳思瑤　笑談沒要選第三任

蔡英文在台北市三玉宮輔選民進黨新系“立委”吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月28日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天輔選民進黨新系“立委”吳思瑤以及賴品妤，她抵達台北市三玉宮參香時，致詞比起過往更放開來，還說吳思瑤講話非常令人想繼續聽下去，連一旁狗狗都聽到入迷，吳趕緊抱過支持者的小狗到講台前一起聽蔡致詞。



吳思瑤尋求連任台北市第一選區（士林、北投）“立委”，該選區泛藍分區，國民黨提名台北市議員張斯綱參選，新黨台北市議員侯漢廷也以無黨籍參選，有利民進黨選情。



蔡英文今天到三玉宮上香時，現場約有百位支持者到場力挺，蔡都說，很還疑你們都不用上班嗎？民眾也高喊“蔡英文我愛你”，連對面的支持者都高喊“小英我愛你”。



蔡英文致詞兩度提到自己沒有要選第三屆，她說，剛聽到吳思瑤致詞，很想叫她停住一下，“我沒有要再第三任，明年520我就畢業了”。蔡開玩笑說，吳思瑤很會講話，連狗狗從頭到尾都很專心，吳思瑤講話連狗都入迷。感謝吳思瑤在她兩次選舉都給她支持，今天是第三次來，每次來都覺得聲音好大，支持者都覺得很熱情，現場馬上有人喊“小英、小英！我愛你！”



蔡英文強調，大選要支持“賴蕭配”，要支持“國會”過半，“沒有所謂的一黨獨大，每兩年一次選舉，每兩年評鑑一次，人民最大”。她指出，人民都很警覺，政府都戰戰兢兢在做，兩年要被檢驗一次，沒有一黨獨大、濫權專制的問題。她也呼籲，未來執政要面對更多挑戰，“國會”選舉過半，更加關鍵。



蔡英文520即將卸任，就如她自己說的沒有要選第三次，因此，蔡致詞以及與民眾互動放開來，比起以前講話態度更輕鬆，甚至一一與民眾握手，看到沒有握到又走回來握完，才上車離開。



蔡英文也提到，這次選舉要選對的人，現在加上一個吳思瑤好姐妹蕭美琴擔任賴清德副手，“我吳思瑤要高興好幾天睡不著覺”。



她也沒有忘記提到賴清德，還親暱的稱呼“總統”候選人“清德”，過去當“立委”很稱職，當時畫面比較胖一點，賴胖一點好像比較好看，當時畫面賴說話很激動，就是要捍衛國家保衛的預算，底下支持者馬上喊賴清德當選，蔡也說，賴一定要當選。



蔡英文說，賴清德當過市長、“行政院長”，還是她的“副總統”，“國防”、外交、兩岸等訓練是所有候選人中完整歷練。未來全世界會有很多變化、區域情勢變化中，台灣要穩穩往前走，掌舵手與團隊要有經驗，要繼續帶領“國家”往前走，最好選擇就是“賴蕭配”。