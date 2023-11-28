NCC查趙少康　時力陳椒華轟執法分顏色

時力委員陳椒華接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）通訊傳播委員會（NCC）近日火速對中廣董事長趙少康參選進行調查，但對三立入股中嘉案卻視而不見。時代力量“立委”陳椒華28日上午在“立院”受訪時針對此事件痛批NCC有政治偏見，不公平執法。她呼籲NCC應該要秉公處理，不應該分別顏色，也不應該有立場之分。



在國民黨正式提名中廣董事長趙少康為2024大選副手候選人後，通訊傳播委員會（NCC）馬上就開始調查，針對趙少康是否違反廣播電視法黨政軍條款規定進行調查，並請中廣說明，如何落實候選人競選期間宣傳的公平對待。但對於三立入股中嘉集團上層的案件，卻拖延三個月都沒有行政調查報告。



陳椒華表示，時代力量黨團已經在昨天召開記者會，斥責NCC的做法，認為媒體的違反附款的情勢應該不分顏色，不分立場，違反的該撤照就應該撤照。她也表示，趙少康應該要辭去中廣的董事長，因為他要選副手，可能違反黨政軍條款。她還說，她個人認為NCC主委陳耀祥應該下台，因為他的處理方式非常不對。



陳椒華進一步指出，NCC對於鏡電視案和三立入股中嘉的案件，都沒有在促進媒體中立，反而有選擇性的處理，嚴重違反中立原則。她說，她已經親自去控告，並提出所有的資料給NCC委員，但很遺憾到目前都沒有處理。她呼籲NCC應該要秉公處理，不應該分別顏色，也不應該有立場之分。