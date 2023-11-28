蔡英文站台　新系吳思瑤告白：我心目中女神

綠委吳思瑤致詞告白蔡英文，讓蔡英文聽了臉上一直掛著笑容。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月28日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天到台北市三玉宮參香，幫忙站台新潮流“立委”吳思瑤。吳思瑤爭取三連任，雖然是新系“立委”但致詞告白蔡英文，提到蔡是她的女神，讓蔡英文聽了臉上一直掛著笑容。



吳思瑤還設計新的競選海報，除了有賴清德以外，還有蔡英文，吳也拿出2016年競選“立委”時的海報，當時訴求改變，海報也是印有蔡英文與吳思瑤。



蔡英文今天到三玉宮上香時，現場約有百位支持者到場力挺，民眾也高喊“蔡英文我愛你”，連對面的支持者都高喊“小英我愛你”。



吳思瑤說，蔡英文很疼吳思搖，“我是你心中最愛是不是？”吳說，她要先告解，每次你找大家到官邸開會她都沒有聽蔡英文說什麼，都在跟貓玩；接著吳也力讚蔡說，接著要告白，“蔡英文是我心目中的女神”，女神不是說女人外貌，而是專業自信成穩的氣質。



她又說，“我要跟‘總統’告白，你2000年至2004年擔任陸委會主委，當時我是擔任‘行政院長’游錫堃秘書，蔡英文主委話不多，但是當蔡講話時，在場全場男人都要閉嘴，關鍵時擲地有聲的發言”；“我要跟‘總統’告白，你2014至2018年接任黨主席，我是最年輕中常委，我當了四年，蔡英文把中常會過去處理黨務的會議邀請專家到會專題演講，我把筆記記得密密麻麻”。



吳思瑤也說，她也算是蔡英文御用主持人，主持超過300多場主持，蔡不是說好不好？對不對？蔡每次演講內容，她都把發言內容詳讀再三，一次又一次，每次對人民訴說都是最真誠，都是台灣需要。



吳思瑤表示，2016年蔡英文擔任黨主席，當時北投天母“立委”是國民黨籍丁守中，民進黨要徵召一位、挑戰資深“立委”不容易，當時蔡主席把她找去說，年輕人就要不怕挑戰，當時年輕人吳思瑤站出來，謝謝大家支持吳思瑤讓新政治翻轉舊政治。