藝人變身綠不分區　郭昱晴坦承柯粉變柯黑

藝人出身的民進黨不分區“立委”候選人郭昱晴接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月29日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，藍綠白在媒體戰、空戰各出奇招。藝人出身的民進黨不分區“立委”候選人郭昱晴接受中評社訪問表示，台灣民眾黨柯文哲在媒體空戰很強，懂得掌握先機，連她以前都曾經是柯粉，但卻發現柯的許多發言都是不管真假、亂放炮，她認為還是要有良知，民進黨就持續做自己、發表“國政願景”政策，秉持良心，並相信台灣人的理智與良知，能獲得選民支持。



郭昱晴，出生於台北市，淡江大學法國語文系學士，台灣藝人、演員、主持人、作家，過去以台劇《麻辣鮮師》中飾演“萬人美老師”一角為人所知，進入演藝圈約30年，常在臉書上針砭時弊，在網路上有一定的聲量，今年加入民進黨，並被列為不分區“立委”候選人第12名，偏向安全名單。



郭昱晴表示，民進黨面對柯文哲的空戰、媒體戰，要再拉出一些焦點，民進黨是秉持良知，從以前到現在，都有很大的包容度，且能夠自我反省，即便面對在野黨用顯微鏡來看民進黨施政，但民進黨仍謹守良知去做事，相信台灣選民是理智、有同理心，知道民進黨的正面施政。



郭昱晴說，當然柯文哲很懂得去掌握媒體動態與創造聲量，比如柯文哲在藍白破局後，接受廣播訪問就拋出有美國人向柯兜售2億元美金、改當副手的議題，雖一聽就知道是詐騙集團手段，但先不論此事的真偽，柯就很會掌握聽眾、觀眾情緒，並吸引媒體的聚焦。



“我承認我以前當過柯粉！”郭昱晴向中評社笑稱，她以前確實挺過柯，但現在像她這樣變成柯黑的，以往都當過柯粉，為什麼轉黑？就是因柯講話沒有誠信，她不敢說她在空戰能幫到民進黨多大的忙，不過起碼她與民進黨都知道，做人要有良知，會秉持柯喜歡掛在嘴上的“政治不難、找回良心而已”，這比所有事都更重要。



郭昱晴說，她會秉持正面、正向的選戰方式，幫助民進黨爭取2024、政黨票、區域“立委”選舉，能做的都盡量做，有任何民進黨“立委”候選人需要她輔選、拉抬聲勢、上新聞，她都盡量去，並闡述對台灣這塊土地的熱愛，介紹所有在艱困選區優秀的候選人，希望他們能突破對手可能是地方家族勢力，她在網路上也不會像一些對手一樣發動假帳號，就為戰友們多爭取曝光。