吳子嘉：柯文哲完蛋了　搞不好跟民進黨合作

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電／民眾黨2024候選人柯文哲27日接受專訪，自曝有國際騙子說美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）要致電給他，甚至稱只要願當副手，就給2億美金。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉驚爆，柯文哲之所以會相信，是因為關鍵中間人很夠力，“你再裝瘋，我把名字說出來”。



吳子嘉強調，根據自己的預估，“柯文哲完蛋了，幫民眾黨拿5席，但競辦總幹事黃珊珊可能會接主席一職，拿了5席搞不好會跟民進黨合作”。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉27日晚在節目《關鍵時刻》指出，柯文哲不是土包子，是當過台北市長的人，之所以會出現2億美金的事情，是因為關鍵中間人是很夠力的。吳怒轟“你在裝瘋，我把名字說出來”，並稱介紹兩億美金這個人，是柯文哲能夠相信、接受的人。



吳子嘉指出，當藍白合一破局，所有的錢，所有的人，所有關心柯文哲的人，所有幫柯做民調的人，都隨著其民調數字煙消雲散，變成黃粱一夢。



吳子嘉透露，講最簡單一個事情，這3、4個月下來，很多民調說局勢是柯文哲超中國國民黨2024候選人侯友宜贏民進黨候選人賴清德，因此讓柯文哲一直以為自己穩當“總統”了。衹有《美麗島電子報》民調被柯文哲丟到一邊，且現在一些擁柯派還在說，“打死不退，等著棄保”。



