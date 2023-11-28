許淑華勸侯營：藍白衝突綠獲利　千萬要注意

南投縣長許淑華出席“統一企業捐贈救護車暨消防民力年資標績優人員表揚大會”。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月28日電（記者 方敬為）針對非綠陣營分裂，中國國民黨如何脫穎而出？國民黨南投縣長許淑華今天表示，雖然藍白大選無法合作，但藍營也不必刻意壓制白營，國民黨要做的是設法持續壯大自我聲勢，對民眾黨仍採取包容、合作態度，只要與民眾黨的差距拉開，自然會創造西瓜效應，並能夠吸納多數非綠選民的票源，反而藍白衝突會使民進黨坐收漁翁之利，千萬要注意。



許淑華建議，國民黨現在除了趙少康、韓國瑜雙引擎持續號召泛藍選民歸隊，在政策上的論述也持續進行，爭取選民支持以自我推薦為主，展現政治實力與組織能力為輔，只要能見度比民眾黨高，贏面自然較大。千萬別刻意操作棄保，造成藍白對立甚至交惡，恐怕會產生反效果，不利爭取非綠選票極大化，對民眾黨仍應採取包容、合作態度，不宜交惡。



藍白合作破局後，國民黨積極造勢催化棄保，副手人選趙少康更公開稱要將民眾黨的民調壓至20%以下，以利棄保。對於相關說法，許淑華28日出席“統一企業捐贈救護車暨消防民力年資標績優人員表揚大會”受訪，作上述表示。



許淑華表示，國民黨面對非綠陣營分裂的局面，必然得設法突圍，但她認為，沒必要刻意操作棄保，而是要設法自我推薦，吸引選民靠向國民黨，非綠支持者共同的盼望就是要下架民進黨，期待2024要政黨輪替，只要國民黨能夠讓支持者有信心，自然會創造西瓜效應。



許淑華提到，藍白分手後，兩黨各自推派正副手登記參選，從登記後的民調趨勢來看，國民黨“侯康配”的漲幅最為顯著，甚至大幅拉近與民進黨“賴蕭配”的距離，反而民眾黨方面“柯吳配”是下降的，非綠支持者如果寄望政黨輪替，他必須在第二與第三之間去做選擇，若藍營能夠繼續維持高度民調表現，投藍就會非綠選民的首選。



許淑華指出，從藍綠白三組人馬的民調數據來看，藍營侯康配成軍，加上前高雄市長韓國瑜名列不分區首席，起到強烈的號召力，泛藍選民的期待程度與信心值充分展現在民調表現上，反而民進黨賴蕭配雖然民調一直保持在35%左右，卻也是維持平盤。也就是說，民進黨的支持度也就到此了，沒有持續擴展的能力，那扣除這35%，還有65%的選民希望政黨輪替，藍營只要能夠持續壯大自我聲勢，拉開與民眾黨的距離，相信就能夠吸納大多數的非綠選票。