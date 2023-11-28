鄭文燦開房影片無法辨真偽　王鴻薇要他下台

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”王鴻薇28日於“立院”受訪時，針對網路流傳的疑似是“行政院副院長”鄭文燦與女性進入飯店房間的影片，再度發出質疑。她表示，她曾向“法務部”檢舉此案，要求鑑定影片的真偽，但一個月過去了，“法務部”仍未給出答案，讓她懷疑“法務部”是否在護航鄭文燦。而中正一分局已經回覆她，表示無法確定影片真偽。她認為，鄭文燦的影片沒有辦法證明是造假，就應該下台。



日前網路上流傳一段疑似“行政院副院長”鄭文燦與一名女子進出飯店房間的影片，引發外界質疑。儘管鄭文燦親口否認並表示已經委託律師提告。但該影片的來源與真實性仍有待查證。王鴻薇10月31日時，於“立法院”司法及法制委員會質詢時，將該影片提交給“法務部”、“國安局”，要求兩單位鑑識影片是否有真偽、變造問題和涉及“國安”疑慮，並於一周內提出報告。



王鴻薇說，中正一分局已經回覆她，表示無法確定影片真偽，這其實是在繞圈子，白話文的意思就是影片無法證明是假的。她質問鄭文燦，如果影片不是假的，那他是否就是影中人？而且，國民黨新北市板橋區“立委”候選人林國春也曾爆料，鄭文燦曾到澳門接受花酒，這些事情都是真的嗎？



王鴻薇強調，鄭文燦現在只是打死不認，但他無法自圓其說，他應該下台，離開副院長的位置，為自己的清白去奮戰。她認為，鄭文燦的影片沒有辦法證明是造假，就不應該繼續坐在副院長的位子上，更不應該用“國家”機器來掩飾自己的醜聞。她呼籲鄭文燦早日下台，讓真相大白。